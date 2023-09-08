基本工資連漲8年無用！眾人揭「殘酷真相」：調到5萬打給我
基本工資審議委員會今（8）日上午10時召開，經過接近五個小時的攻防討論，調幅最終定調，月薪從目前的2萬6400元調高至2萬7470元，調幅4.05%；時薪則是從現行的的176元漲到183元。然而對於連續多年調漲薪資，其實不少民眾對此並沒有特別有感，甚至認為與自己完全無相關，其原因就是因為「多數勞工根本就跟基本工資無關」，開玩笑稱「調到五萬再打給我」。
記者張嘉哲/綜合報導
基本工資審議委員會由勞方7人、資方代表7人、政府代表4人，及4位學者共22位代表組成，彼此代表各自團體表述利益及需求，然而會議最終在下午2時30分結束，拍板明年基本工資連8漲，月薪由目前2萬6400元調高至2萬7470元，增加1070元；時薪則由現行176元調高至183元，增加7元，不過調幅遠超資方原先期望在2%至3%的幅度。
消息曝光後，PTT立刻掀起熱烈討論，有人表示「基本薪資一直連續調漲，然後物價也跟著漲，但重點是基本工資跟多數勞工根本都沒關係......」、「基本工資一直都是假議題....到底正職有誰還在領基本工資啦」、「連續8年調漲完全無感，每年只感受到物價的上漲」、「8年調漲無感+1，都是開心到打工族而已，再調下去打工族已經要賺的比正職還多了」。
綜合網友意見，不少人表示每次調整基本工資時根本就無感，其主因在於多數的勞工早已不是領所謂的「基本工資」，然而物價高漲的情況下，政府調整基本工資等於沒有調整到多數人的薪水，外加出社會的勞工，很多工作根本不屬於「計時人員」，因此調整時薪是較學生打工受惠，讓不少勞工也開玩笑調侃自己「我賺得都比認真上班工讀生還少了！」
而對於這次的調薪幅度，雖然對資方來說超出預期，不過資方委員、全國工業總會常務理事何語在會議結束後受訪時指出，資方贊成適度地調整基本工資，但資方的訴求向來不會被接受，都是專家學者跟政府官員做決定，他提到，我們尊重部長的裁定，希望對邊際勞工或者低收入打工族或是中高齡打工的勞工有一些幫助。