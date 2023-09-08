香港社會大致恢復正常　但維持極端天氣警告

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政務司司長陳國基在記者會上說，除了天文台已發出最嚴重的黑色暴雨警告外，當局早上首次發出極端（天氣）情況警示，並將會維持警示至今晚午夜。
他說，在極端情況警示之下，各方面都應該按照8號颱風訊號處理相關事宜，而當局希望所有公司除了必要人員外，不要強逼員工上班。
他說，這次暴雨來得很急，與颱風的可預測性不同，因此，當局向市民發出的警示，就不可能像颱風一樣可以早作預測和警示。
另外，保安局局長鄧炳強在會上說，深圳昨晚同樣出現豪雨並需要洩洪；香港和深圳在洩洪方面一直有通報機制，一般而言，深圳在洩洪前3小時會通知港方，但這次情況極端，深圳方面只能盡早通知港方。
他說，這次深圳在洩洪前45分鐘通知了港方，港府收到通知後，即時派人前往鄰近深圳的新界北部村落，了解村民是否願意撤離，以及做好防洪準備，但相關村民認為沒必要撤離，而在深圳洩洪之後，這些村落並未出現淹水情況，附近河水沒有大幅上漲。
鄧炳強說，在這次暴雨中，新界一些地方淹水是受豪雨影響，與深圳洩洪沒關，而深圳洩洪是保障深港兩地的安全措施。
另外，相關官員在記者會上說，自昨晚至今，當局收到60起淹水報告、300多起山泥傾瀉，另有110人受傷，其中4人較嚴重。
此外，救援人員解救了110多名被洪水圍困的市民，以及拖走130多輛拋錨車。
昨晚11時起的一個小時內，天文台錄得158.1毫米雨量，是香港自1884年以來的最高紀錄；相關官員在記者會上還說，大概要500年才會再出現這種情況。
相關官員並說，在過去24小時，本地錄得600毫米雨量，占一年雨量的1/4，情況相當極端。
昨晚11時起，暴雨突然來襲，天文台首先發出較低級別的黃雨警告，後來提升至紅雨及最嚴重的黑雨警告。今天下午3時半，天文台已改發最低的黃雨警告。（編輯：張淑伶）1120908