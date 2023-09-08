施工釀離譜意外！蔣萬安撂重話要基泰負責 否則別再想動任何案子
台北市大直街94巷弄內基泰建築工地疑似施工不慎，導致鄰房傾斜下陷，附近有400多名住戶被迫撤離。台北市長蔣萬安今日痛批，基泰建設在沒有負起該負的責任之前，休想在台北市動任何一個案子。
記者呂炯昌／台北報導
繼上午9點前往大直勘災後，蔣萬安今日下午再度前往現場勘災，針對建商的責任，蔣萬安受訪時表示，基泰建設與福益營造所造成的這次重大事故，台北市政府非常堅定的立場，也非常清楚，就是嚴查重罰；基泰建設與福益營造，在台北市全部的工地，他已經要求都發局來要求全面停工。上午他也請勞動局針對基泰建設與福益營造在全市所有施工工地，來進行全面勞檢，上午也已經完成全面的公安檢查。
針對住戶相關的安置，以及衍生相關的費用，蔣萬安表示，他也強力要求建商一定負起應該要負起的責任，建商跟承包廠商，一定全面負起，在沒有負起任何責任之前，休想在台北市動任何一個案子。
蔣萬安提到，已經要求都發局來針對全市施工中的工地，開挖中的工地，進行全面稽查，都發局也已經委託四大公會，下週一開始即刻進行全面清查。
至於目前受損的房子，未來會如何處理？蔣萬安表示，會在整個狀況穩定之後，了解發生的原因，如果確定是要拆除重建，市府也會要求廠商負起責任，後續也會都跟廠商要求，這也要徵詢住戶相關意見，在這邊就是確保未來是安全無虞，以及依照住戶的需求來進行，相關責任一定會要求廠商負起。