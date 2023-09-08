香港暴雨成災！西裝男過馬路當街被水沖走 網嘆：社畜用命在上班
香港昨（7）日晚間至今日清晨，受到海葵颱風殘餘環流影響，遭遇世紀暴雨，時雨量打破香港天文台自1884年以來的最高紀錄，黑色暴雨警告歷時16小時35分鐘，也打破天文台開台以來紀錄。香港多地豪雨成災，網路上更流傳一位中年西裝男走在已成小河的馬路上被洪水沖走的影片，讓網友直呼「社畜需要這樣認真？」
記者倪浩軒/綜合報導
香港天文台台長李立信表示，天文台總部在今次暴雨曾記錄到1小時158.1公釐雨量，是自1884年開台以來最高紀錄，過去24小時內，天文台總部雨量亦超過600公釐，約為全年平均總雨量的四分之一。暴雨造成多地淹水，民眾受困的事故頻傳，不少大眾運輸路線被迫封閉或更改，港股今日更是全日停止交易。
而有網友在YouTube頻道「車CAM追蹤」，以「九龍塘義德道有人被急流沖走」為題，分享了一支影片。畫面中可以看見，受到暴雨影響，九龍塘的馬路洪流滾滾，宛如小型急流瀑布，男子一手撐傘涉險橫越馬路，結果重心不穩，最終被水流沖走，沿著斜坡一路向下，消失在鏡頭之外。
驚險瞬間讓網友看傻眼，紛紛留言直呼「太危險了，希望無事」、「返工返到急流勇退」、「到底多熱愛工作，這樣都要去上班」、「勞工的可悲」。另外也有人質疑拍攝者不救，「為什麼不去幫忙」、「救人先啦，還拍片」。
另外也有人猜測西裝男可能是緊急服務人員，所以才必須回到工作崗位，但也有網友說西裝男只是保全，被要求回去上班，不過這些說法都無法被證實。