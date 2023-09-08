Volkswagen 於 IAA 發表 ID. GTI 概念車
Volkswagen 矢志提供消費者可負擔的移動工具，深化車主與車款間情感連結，未來由設計為策略引領發展，以鮮明的視覺語彙，重塑品牌差異化，打造符合消費者需求的車款。Volkswagen 奠基於 MQB 模組化橫置引擎平台，擁有穩定車身動態和輕量化車體結構，而由此頂尖技術衍生，計畫於2025年推出MEB+模組化平台， 2027年打造11輛的純電車款，從入門至家庭用車的完整陣容，樹立純電世代新標竿。本次，Volkswagen於德國IAA慕尼黑車展首度推出The ID. GTI 概念車，其結合GTI 涵義，保持經典元素與運動化風格，詮釋電動時代意義，更揉合熱血車迷情懷，展示100%電動化與100%情感的概念車款，由嶄新技術與前瞻性思維，重寫新能源篇章。
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自2012年 MQB 模組化橫置引擎平台問世超過10年，全集團破4,500萬輛乘用車採用此平台，成功提高生產效率、簡化組裝流程，創造汽車製造的規模經濟，帶來輕量化車體結構與動力配置，並且依據相對應車型，調整前懸、後懸、軸距，符合不同級距車款的車身比例需求，更成為新一代電動車革命之基礎；Volkswagen 預計於2025年推出MEB+模組化平台，將提高原有續航里程之10%，達0－100加速僅需5秒內，展現深耕電動車的決心，此次，Volkswagen於德國IAA慕尼黑車展，重磅推出The ID. GTI 概念車，強調熱血情懷與全新科技的融合。
The Golf GTI 於1976年上市，其經典造型與熱血動力編成風靡全球，成功奠定難以撼動的經典之位。時至今日，全球累積銷量超過3,600萬輛，涵蓋155個國家販售，平均每40秒便誕生一位The Golf 車主，創造無數「傳奇鋼砲」神話。GTI 三個字母代表著駕駛樂趣和日常使用的完美結合，同時「I」更注入了智慧(Intelligence)的元素， Volkswagen 藉著德國IAA慕尼黑車展的重要舞台，首度展演The ID. GTI 概念車，象徵電動元素流入經典基因，重新演繹GTI哲學，灌注穩定、熱血和激情因子，將理念投射到電動車為首的新時代。
The ID. GTI 概念車承襲原有The Golf GTI 跑格氣息，呈現霸氣且運動化的銳利外觀，不但保留原有蜂巢狀氣壩，更烙下GTI 專屬印記，而車側則以線條勾勒出肌肉感，更顯濃厚鋼砲氣息。內裝部分不容小覷，以紅色渲染出車室的性能化氛圍，配上10.9 吋數位儀表與 12.9 吋中央資訊螢幕，帶來直覺駕馭享受，而全新的「GTI Heartbeat」的脈搏感應器，可透過最新科技回傳駕駛身心狀況，全方位守護行車安全。
Volkswagen 仍將保有日常實用、駕馭樂趣及情感價值，未來由設計主導產品策略，再次闡述品牌理念。在邁向電動化的時刻，仍以扎實的MQB模組化橫置引擎平台為基礎，累積深厚底蘊，發展 MEB 模組化平台，致力提供滿意效能、直覺操作與高品質服務，承諾更重視消費者深層需求，開展全新電車世代，傲視全球車壇，成就唯一領導品牌。