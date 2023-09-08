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24 年式 Maserati Grecale 348 萬起啟動接單！

▲24 年式 Maserati Grecale 348 萬起啟動接單！
▲24 年式 Maserati Grecale 348 萬起啟動接單！

2GameSome - 有車賞

Maserati 臺灣總代理蒙地拿正式公佈全新24年式 Grecale 全車系編成與售價，其中包含：都會時尚 Grecale GT 與義式跑格 Grecale Modena ，建議售價分別調整為348萬起、408 萬起，而極致性能 Grecale Trofeo 則維持 618 萬起，即日起正式開放接單。預期未來全新24年式 Grecale 將持續引領豪華跑旅市場潮流，續寫海神先鋒傳奇。

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新世代豪華跑旅 Grecale為滿足每一位車主對於夢幻座駕的多樣化追求，全車系共提供三款動力版本：都會時尚氣息的 Grecale GT、兼具跑格與義式優雅的 Grecale Modena，或是為極致性能而生的Grecale Trofeo 系列，以各自獨特個性完美展現義式先鋒精神，創造無與倫比的駕馭體驗。

Grecale GT 建議售價調整為348萬起，2.0L四缸渦輪引擎搭配48V輕油電混合動力系統，帶來 300hp 馬力與450Nm峰值扭力，搭載19吋Thetis輪圈，凝聚都會時尚與創新氛圍。全新24年式調整部分配備以創造其更加鮮明的都會時尚定位，並提供車主更靈活的選配空間；此外，為滿足追求個人化座駕的客製需求，24年式起特別提供座椅皮革、飾板等內裝選配；可依不同日常用車情境規劃GT專屬舒適套件或運動化套件，打造獨一無二的個性跑旅，為駕駛與乘客帶來卓越不凡的乘坐體驗。

Grecale Modena 建議售價調整為408萬起，動力表現上藉由 Maserati 精湛的調校技術，在與GT同樣動力系統下提供高達330hp 強勁馬力，搭配20吋 Etere 輪圈和前後軸可調式電子阻尼，呈現更加動感的義式跑格靈魂。全新24年式Modena車款，提供更純粹的義式跑格選配組合，為追求操駕體驗的車主帶來更多自由選擇的樂趣；此外，全新年式更集結多項科技實用配備推出 Modena 智選套件組，並有 Modena 專屬舒適套件供選擇，讓車主於日常駕駛旅途安心無虞，隨心感受義式魅力風采。

象徵熱血性能的 Grecale Trofeo 建議售價維持618萬起，搭載3.0L V6雙渦輪增壓引擎，與MC20 「Nettuno 海王星」引擎一脈相承，並採用F1專利科技，帶來無可匹敵的強悍530hp馬力，同時配備21吋 Crio 輪圈，霸氣展現征服賽道的奔騰靈魂。全新24年式 Grecale Trofeo 維持原有配備，繼續為追求極致性能的車主們提供最卓越的駕馭體驗。

為實踐 Maserati 對於永續未來的承諾，眾所期盼的 Grecale Folgore 預計於2023第四季登場亮相；在 Folgore車型加入後，Maserati Grecale將成為海神車系動力編成最完整陣容之車款，從內燃機引擎、油電混合到純電車款皆使用單一平台架構。Grecale Folgore將繼續傳承 Maserati的精湛工藝和創新科技，提供純正義式的電動車駕駛體驗。

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