▲ 318.5萬元起，Audi Q8 e-tron / SQ8 e-tron正式上市，myAudi TW App全新登場

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自2020年Audi AG啟動Mission：ZERO 環境計畫，從供應鏈做起打造碳中和生產中心，目前Audi布魯塞爾以及位於匈牙利Audi Győr工廠已達到碳中和目標，亦逐步在各地廠房中導入再生能源、水資源循環，從碳中和製程、電動車發展、車內永續材質運用至使用終端環節，以智慧管理與資源有效運作模式朝永續目標邁進。而在台灣市場，台灣奧迪自2020年底首度引進四環首款純電休旅Audi e-tron，開啟Audi 純電進化旅程，台灣奧迪總裁安薩瑞 (Rahil Ansari) 提到：「近年來台灣奧迪持續帶來嶄新純電產品，截至八月為止整體銷售相較去年同期成長14%、e-tron純電車系銷售更擁有18% 的成長。今日我們正式帶來全新純電生力軍 Audi Q8 e-tron，以休旅與性能旗艦豐富陣容，偕同持續進化的數位功能與充電網絡，朝永續發展邁進。」
頂級性能旗艦 全新Audi SQ8 e-tron / SQ8 Sportback e-tron
全新Audi SQ8 e-tron / SQ8 Sportback e-tron即日起同步上市，雙車型於外觀造型車高均降低2mm毫米，車寬則增加39mm毫米，搭配專屬SQ8 內外觀套件與紅色煞車卡鉗，營造出更具視覺張力的運動氣息。
在電池及動力規格方面，雙車型搭載最大電池容量達到114 kWh，最高WLTP續航里程分別為458 km和471 km，並採用3馬達動力配置佈局，設置於前軸的電動馬達模組可輸出204 PS動能，後軸則配置兩具輸出功率各為180 PS的電動馬達模組，可分別獨立驅動後輪，在Boost模式下可輸出高達 503 PS最大綜效馬力及驚人的最大扭力973 Nm，提供這款車長將近 5 米的純電豪華 SUV 具備如高性能跑車般的強悍加速性能，僅需4.5秒即可完成0-100 km/h加速。此外創新的3馬達驅動概念更在彎道上展現強大優勢，後軸上的兩組電動馬達搭配專屬後軸雙馬達扭力分配系統，能夠瞬間轉換扭矩輸出比例並同步分配給後輪，結合quattro 四輪傳動系統與跑車化氣壓懸吊系統，為駕駛者提供更高的操控靈活性，提升車輛在濕滑路面上的抓地力。
打造科技潮流形之美 全新Audi 品牌識別與新世代設計語彙完美融合
身為首款導入全新品牌識別之作，Audi Q8 e-tron 透過四環全新設計語彙，將其所象徵的「e-volution (電能進化)」思維完美融入其中，展現四環獨到設計美學的精妙之處。全新Audi Q8 e-tron 導入更縝密的空氣動力學造型，前保桿與水箱護罩更整合了符合空氣力學的設計，不僅彰顯家族化的共同基因，更具體體現低風阻車體設計，讓 Q8 Sportback e-tron 的最低風阻達到與房車相同的 Cd 值僅0.24之優異表現。而嵌在車頭正中央、極具視覺張力的品牌logo，透過黑色玻璃底面襯托白色四環線條，以平面二維設計呈現出優雅內斂的高質感；車尾以純黑色烤漆處理的車型銘牌，結合B柱的嵌飾品牌標誌與車型名稱字樣，呈現出充滿現代感的全新品牌識別。
全新設計的水箱護罩，依照advanced、S line、S model等不同車型，區分為三款各具特色的邊框烤漆處理及格柵設計，藉此凸顯各車型的產品定位，並透過內建於水箱護罩上緣的投射式光條向左右燈組延伸之家族化設計語彙，將醒目的燈光線條貫穿至車頭兩側Matrix 矩陣式LED 頭燈組，整體視覺上更顯寬闊大器，打造引領科技潮流的設計美學。
四環先進電能科技全面進化 開創純電休旅駕馭新體驗
在四環先進電能科技進化加持下，全新Audi Q8 e-tron車系於電池效能、最大續航力及充電功率展現更優異的表現，電池科技採用全新堆疊技術，將12個棱柱形電池包覆成一組電池模組，並以高強度側邊防狀結構以確保電池模組的安全性，其能量密度相較於上一代電池模組提升達20%。Audi Q8 e-tron | Q8 Sportback e-tron 雙車型提供50 quattro 、55 quattro雙動力，最大電池容量分別提升至95 kWh與114 kWh。至於充電效率方面，最大充電功率為170 kW，僅需充電10分鐘即可行駛123公里，充電約30分鐘即可將電池電量由 10% 提升至 80%，且擁有高效能曲線的充電表現。透過更大的電池容量與更優異的空氣力學設計，全新Audi Q8 e-tron 全車系的最高WLTP續航里程更來到600km，無論城市通勤或長途旅行皆能輕鬆暢行，更能滿足不同的用車需求與便利性。而在動力方面，Q8 e-tron 50 與55 車型分別具備340 PS與408 PS最大動力輸出，扭力同為664Nm，0-100 km/h加速最快5.6秒內完成。
卓越的電池效能與性能演繹之外，全新Audi Q8 e-tron 同樣具備出色的動態表現，全車系搭載quattro 智慧型恆時四輪傳動系統、可調式阻尼氣壓懸吊系統、專屬整合式煞車系統、跑車轉向系統，提供更為直覺敏銳的駕馭感受，以及更敏捷、精準的轉向回饋反應。安全科技方面，全車系搭載齊全的公路行車輔助套件(註1)及都會型車輔助套件(註2)等安全科技，完整兼顧駕馭樂趣和乘員安全。
進入Audi Q8 e-tron 車室座艙，駕駛前方配置12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus，搭配中控台雙觸控螢幕，營造出充滿強烈科技感的座艙氛圍，全車系標配Audi 智慧型手機介面附 Apple CarPlay無線連接功能、MMI touch response 觸控回饋操作介面、MMI navigation plus 多媒體導航系統，給予車主豐富的通訊便利性及視聽娛樂享受；另行李裝載機能同樣寬敞完備，Audi Q8 e-tron | Q8 Sportback e-tron於後座椅背傾倒後最大分別可達1,637公升及1,567公升的乘載空間，不論短程行駛或長途旅行，都能提供寬敞舒適的頂級乘坐饗宴，為車主開創全方位的純電休旅駕馭新體驗。
自9月8日起Audi Q8 e-tron 將全面進駐全台展示中心，敬邀喜愛Audi 純電車系的車迷朋友蒞臨賞車及預約試駕。
Audi Q8 e-tron 車系建議售價：
| Q8 e-tron
| Q8 Sportback e-tron
| 50 advanced
| 55 advanced
| 50 S line
| 55 S line
| 318.5萬
| 368.5萬
| 345.5萬
| 388.5萬
| SQ8 e-tron
| SQ8 Sportback e-tron
| 426.5萬
| 438.5萬
(註1) 公路行車輔助套件，包含：ACC 主動式定速巡航控制系統、塞車輔助系統、前方預警式安全防護系統、主動式車道維持及偏離警示系統、撞擊閃避輔助系統、左轉預警輔助系統
(註2) 都會行車輔助套件，包含：車道變換輔助系統 ( 盲點警示 )、離車安全警示系統、後方橫向車流輔助系統、後方預警式安全防護系統、預警式安全防護系統
數位顧客服務旅程再進化myAudi TW App 全新登場
myAudi TW App即日起推出多項全新功能，四環車主透過myAudi TW App 可為愛車「預約保養維修」，於預約頁面選擇所需服務類型和Audi授權服務廠，便能查看相對應可預約之時段，線上輕鬆完成預約回廠；另一新功能則為「Audi 商店」，根據國內外網站調查數據顯示，台灣網路普及率高達92%，而電子商務普及率為43%，此次軟體升級將可提供全台現任及未來Audi車主的網購新選擇，車主及消費者可從台灣奧迪官網及myAudi TW App 中瀏覽最新Audi 原廠配件與精品，依個人喜好，儲存或選擇喜愛項目，即可線上選購及配送至指定地址或至鄰近經銷據點取貨，Audi商店亦支援LINE Pay 或ECPay行動支付，增添購物便利性。
目前Audi 車主可視喜好習慣從myAudi TW App 、LINE Audi 行動助理等數位平台執行所需服務。e-tron 車主也可透過「充電地圖功能」尋找全台各地充電點，開啟純電生活圈的悠遊體驗。即日起Audi 車主可於Apple Store 或Google Play 免費下載myAudi TW app，完成註冊綁定愛車，即可開啟智慧行車生活，未來台灣奧迪也將持續增進優化數位服務旅程，持續創造最佳顧客體驗。