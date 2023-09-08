基泰建設施工出包！竟要住戶簽「合作興建意向書」 林珍羽轟惡劣
基泰建設在台北市中山區大直街94巷工地，因施工不慎導致民宅下坍，共有7建物遭受波及，截至今（8）日下午市府已疏散201戶、420人，引發社會輿論，豈料，台北市議員林珍羽卻爆出，「基泰居然在居民家產塌陷、無家可歸的狀態下，請住戶簽合作興建意向書」，讓她氣得直呼「基泰有夠惡劣！惡劣至極！」
記者林莞茜／綜合報導
根據林珍羽曝光的「合作興建意向書」可以看到，基泰的合建條件，包括以甲方舊建物，換回新建物一坪、地下室平面車位一台，不過若與市府協商後，申請容積獎勵，高於一坪換一坪，則依政府核定為准，以及房租補貼另議。
不僅如此，「合作興建意向書」還有提到，若簽定意向書後，甲方不得與第三人簽定任何意向書與其他合約書；本意向書簽定後不得對雙方以外第三人透露；雙方若認為本合建案窒礙難行時，得由其中一方向另一方提出解除本意向書事宜，使得解除本意向書；本意向書僅表示合建條件與合建意願，不具有任何契約之效力，一切以簽定正式合建契約為準。
對此，林珍羽氣得直呼「基泰有夠惡劣！」，網友也紛紛留言表示「賠償直接跳過 , 建商再賺一手」、「好奇怪的意向書，說簽了沒有法律效果，又不得跟第三人透漏簽署內容，實在超怪」、「這招厲害！不一起都更都不行！一坪換一坪，本來沒甚麼35%公設的現在直接縮水」。