夏和熙早抓包禾浩辰新戀情 曝光邱宇辰聽到前任吳品潔死會反應
夏和熙今（8）日出席公益活動時，不免被問到好朋友邱宇辰的前女友吳品潔認愛禾浩辰，他思考了一波，蠻有誠意地回答真實感受：「我們蠻震驚的。」而且他早就發現奇怪的端倪，表示1個月前發現宅女吳品潔竟然去潛水。常被問感情事的郭雪芙則說：「看到他們這樣蠻好的，給他們一點空間，我覺得蠻好的。」
記者蔡依庭／台北報導
夏和熙其實不止與邱宇辰是好友，和吳品潔也非常熟，他說：「我只知道他（邱宇辰）也不知道這件事，是新聞出來才知道，我只知道這個，我們前陣子有聚會也蠻震驚這件事。」他也解釋震驚的原因，是因為禾浩辰喜歡戶外運動等，但吳品潔不太從事戶外運動又很宅，「某一次看到品潔去潛水之後，我想說，一定有發生什麼事情，果然一個月後就發生什麼事情了」。
演藝圈發生很多事，夏和熙似乎都知道，被虧是「萬事通」。他接著說著胡宇威和陳庭妮想辦戶外婚禮，但前提是不要有蚊蟲，於是他建議新人可以送防蚊液當回禮。提到婚事，不得不把話語權丟給穩交女友至少10年的林哲熹。他坦言目前要先以事業為主，經紀人兼女友的Cindy則笑討13克拉的鑽戒，林哲熹腦筋也動很快，秒回：「妳要先把我變成蕭敬騰啊！」
另外，今天的公益活動還搭上北市大直建案地基塌陷的時事題，因為網紅CEO森田就住在離建案「過一條馬路」的距離，目前沒有受到影響，雖然有朋友提醒他房價會受影響，但他認為：「現在最希望的是居民的安全。」