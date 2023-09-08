曹格突爆粗口！痛揭忽略身旁貴人 自曝本性「我就是虛榮」
曹格於今（8）日晚在台北Legacy舉辦「別具一格」演唱會，他今天的心情似乎比過去感性許多，不僅爆粗口喊「明天會更好」，還提到忽略了身邊很多貴人與愛他的人。在演唱會上，曹格要求歌迷給他掌聲，他還笑虧自己是個虛榮的人。
記者吳雨婕／台北報導
曹格一連演唱歌曲〈愛我別走〉、〈眼淚〉、〈味道〉、〈我是不是該安靜的走開〉、〈我願意〉，唱完〈我願意〉，他提到常常看到網路上批評他的言論，但也常常收到加油打氣的留言，他笑說收到最多鼓勵的留言是「明天會更好」，讓他忍不住再次飆粗口，他繼續說：「（指離婚）過了一年多，真的是明天會更好，不開心的事情、難過的事情、挫折，跟著時間，真的會變好。」沒想到曹格馬上即興唱起了〈明天會更好〉，全唱歌迷也跟著他唱。
〈All I have to do is dream〉一曲唱畢，曹格要求現場歌迷給他掌聲，歌迷也聽話的當場拍手助陣，看到粉絲如此貼心，曹格笑說：「我就是虛榮，當歌手不虛榮很難，這句話是劉德華講的！」
演唱〈美麗人生〉前，曹格表示，自己的人生有許多貴人，但他都忽略了，「忽略太多身邊愛我的人，因為我不愛自己啊！我覺得愛別人才是該做的，愛自己好難。」曹格還透露，他自認是「可愛」的人，「真正需要愛的人是『不可愛』的人，去愛一個『不可愛』的人很難做到，在我身上發生很多次，我以為我很『可愛』，在別人眼中我不可愛的，但有人愛我，我相信有人愛我，所以不可愛沒關係。」