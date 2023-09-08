報復意味濃！中美晶片戰延燒 巴隆周刊：不僅蘋果一家美企遭波及
中美之間的晶片科技戰仍在升溫，作為最受消費者歡迎之一的科技公司蘋果也面臨威脅，受到中國宣布公部門禁用iPhone後，蘋果股價接連受挫導致市值蒸發近2千億美元，根據財經媒體巴隆周刊（Barron's）分析，中國的行為並不是針對國安風險，而是針對美國對中國高科技業制裁的反制，這意味著其他美企也將面臨類似風險。
國際中心楊智傑／綜合報導
《彭博》報導指出，中國政府計劃將iPhone禁令擴大，延伸至更多有政府支持的機構、國有企業與有政府背景的實體，此消息曝光後使蘋果股價已接連2日受挫，專業財經媒體《巴隆周刊》先前指出，當中美之間的晶片大戰失控，那麼許多在中國有大量業務的的美國公司，例如特斯拉、蘋果、 星巴克和Nike等將受到嚴重衝擊。
《巴隆周刊》指出，並無證據顯示包含先前已被制裁的美光公司晶片或蘋果公司的iPhone會對中國構成國家安全風險，這種作法可能是北京當局針對美國投資禁令進行的報復行為。
儘管蘋果已將生產線分散到越南與印度，但中國目前仍是蘋果公司最大的生產基地，其規模遠超其他市場，再加上華為5G智慧手機掀起的新波瀾，多數半導體行業專家認為，美國在這樣的局勢下可能會再度發起新的調查，或擴大要求設備製造商進一步限制設備出口。