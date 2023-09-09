普渡完「扛餅乾罐頭退貨」！董娘賣場吵1小時　店長無奈花錢消災

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隨後這位阿姨更直接開口表示，自己是來退貨這些東西的，更直接找上賣場店長大小聲，雙方爭執1個多小時後，店長只能無奈拿出自己的錢包，將這些商品的錢拿給對方，阿姨才甘願的離開賣場。
事後店長也感慨表示，這位阿姨是一間建設公司的董娘，而那堆餅乾、罐頭大概就是公司普渡拜拜完的東西，店長本來也是堅持不退，但阿姨說不給退就在這不走，還吵著要找老闆，後來店長被受不了，才決定花錢消災。
最後店長也找來店裡所有員工，要大家把這些東西分一分帶回家吃，這讓原PO十分感慨「退給阿姨的錢是店長的錢，看著他無奈的背影，突然覺得他又可憐又好像發著光，對比那位阿姨，雖然她穿得漂亮又開名車，事業做很大，但對比我家店長，她的人品令人搖頭」。
不少網友看完事發經過後，也紛紛大罵：「我想再過幾年就會看到拜過然後拆開吃到剩一點再退貨的，這類人沒有極限」、「沒水準到極點」、「很久以前就發生過類似的事啊，退貨商品上面還留著香灰呢」、「以前做大賣場就遇過不少這種傢伙了，來退貨的東西上面都有插過香的痕跡，說真的，沒錢普渡就不要裝闊，不然只放幾樣就好了」。
其實上述行為，也是命理專家小孟老師日前列出的普渡禁忌之一：「不可將大賣場買來的供品拜完後再退貨，否則會減少福報，衰事連連」。他提到，中元節的供品最好在普渡結束後15天內吃完，最能得到好兄弟的加持好運，若是放置到鬼月過完，好兄弟回到祂們的地方後，就失去效力了。
而普渡時給好兄弟「接塵」用的毛巾、牙刷、牙膏、臉盆等用品，其中屬個人用品的牙刷、毛巾最好丟掉，至於臉盆和牙膏則可留下來繼續使用。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。