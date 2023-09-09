首度舉行平復國家不法儀式　蔡英文致歉：替民主前輩平復冤屈

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蔡英文致詞說，今天是台灣第一次舉辦平復國家不法的儀式，也要頒發名譽回復證書，這是因為有許多的前輩在威權統治時期，受到國家不法行為的侵害，藉由今天的公開儀式，要替台灣的民主前輩平復冤屈，她也要代表政府，向所有在場以及未能到場的前輩和家屬們，致上最深的歉意。
蔡英文提到，促轉會去年完成階段性任務後，她請行政院統籌，交由六大部會延續轉型正義的工作，其中，法務部已經平復司法不法、行政不法案件，共1439件；由內政部負責的權利回復工作，也在今年1月成立權利回復基金會後，開始進行，目前權復會已經受理1594件賠償金申請案，核發超過22億元的賠償金，名譽回復證書也通過1439件的申請，並在今天的典禮上，交到前輩的手中。
蔡英文特別向最近離世的蔡焜霖前輩致意，她指出，蔡前輩是第一批被送到綠島的政治犯，被關押10年後出獄，但沒有被黑牢擊垮，而是創辦雜誌、幫助紅葉少棒，並努力推廣人權，今天很遺憾，蔡前輩沒有辦法到場，但其精神和遺志會在台灣民主的道路上，繼續引領著我們前行。
受難者家屬王文宏前輩及受難者呂昱前輩提到，受難者逐漸凋零，應盡快追究加害者責任，蔡回應，兩位前輩所交代的事情，她會記得，也希望在她的任期結束之前，能夠將工作再往前推進。
蔡英文表示，在威權時代的每一位被害者的遭遇，都不只是一個人的故事，而是台灣要共同面對的一整個時代的歷史，探究這些歷史的真相，修復傷痕，取得諒解，達到轉型正義的目的，也讓台灣的民主和自由不再走回頭路。