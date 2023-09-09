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首度舉行平復國家不法儀式　蔡英文致歉：替民主前輩平復冤屈

▲蔡英文要代表政府，向所有在場以及未能到場的前輩和家屬們，致上最深歉意。（圖／總統府提供）
▲蔡英文要代表政府，向所有在場以及未能到場的前輩和家屬們，致上最深歉意。（圖／總統府提供）

記者陳佩君／台北報導

總統蔡英文今（9）日上午出席「『誌過去，致未來』-平復國家不法及名譽回復證書頒發聯合典禮」時表示，今天台灣是第一次舉辦平復國家不法的儀式，她也要代表政府，向所有在場以及未能到場的前輩和家屬們，致上最深歉意；她也特別向最近離世的蔡焜霖前輩致意，「很遺憾蔡前輩沒有辦法到場，但他的精神和遺志會在台灣民主的道路上，繼續引領著我們前行」。

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法務部、內政部、被害者權利回復基金會今天舉行平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮，邀請獲發名譽回復證書的受難者及家屬到場，包括行政院長陳建仁、國家人權委員會主任委員陳菊、行政院政務委員羅秉成、發言人林子倫、法務部長蔡清祥、內政部長林右昌、 立法委員暨民進黨團總召柯建銘、總統府副秘書長張惇涵、財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會董事長徐偉群等人亦出席是項活動。

蔡英文致詞說，今天是台灣第一次舉辦平復國家不法的儀式，也要頒發名譽回復證書，這是因為有許多的前輩在威權統治時期，受到國家不法行為的侵害，藉由今天的公開儀式，要替台灣的民主前輩平復冤屈，她也要代表政府，向所有在場以及未能到場的前輩和家屬們，致上最深的歉意。

蔡英文提到，促轉會去年完成階段性任務後，她請行政院統籌，交由六大部會延續轉型正義的工作，其中，法務部已經平復司法不法、行政不法案件，共1439件；由內政部負責的權利回復工作，也在今年1月成立權利回復基金會後，開始進行，目前權復會已經受理1594件賠償金申請案，核發超過22億元的賠償金，名譽回復證書也通過1439件的申請，並在今天的典禮上，交到前輩的手中。

蔡英文特別向最近離世的蔡焜霖前輩致意，她指出，蔡前輩是第一批被送到綠島的政治犯，被關押10年後出獄，但沒有被黑牢擊垮，而是創辦雜誌、幫助紅葉少棒，並努力推廣人權，今天很遺憾，蔡前輩沒有辦法到場，但其精神和遺志會在台灣民主的道路上，繼續引領著我們前行。

受難者家屬王文宏前輩及受難者呂昱前輩提到，受難者逐漸凋零，應盡快追究加害者責任，蔡回應，兩位前輩所交代的事情，她會記得，也希望在她的任期結束之前，能夠將工作再往前推進。

蔡英文表示，在威權時代的每一位被害者的遭遇，都不只是一個人的故事，而是台灣要共同面對的一整個時代的歷史，探究這些歷史的真相，修復傷痕，取得諒解，達到轉型正義的目的，也讓台灣的民主和自由不再走回頭路。

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