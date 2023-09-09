颱風天拚搶修、黃衣變黑衣 台電人媽媽泡「黑化」工作服好驕傲
近期颱風接力襲台，杜蘇芮、海葵颱風累計造成超過60萬戶停電，而停電時總有在風雨中身披黃衣的台電人衝抵現場搶修，一名台電搶修同仁的母親，近日在台電臉書社團貼出孩子每天髒到不行的工作服「黑化」日常，表示雖不捨但更感到驕傲，引起共鳴，也展現出台電人「停電我們比誰都急」的信念。
記者許家禎／台北報導
這則貼文的故事主角是台電北南區處29歲的孫立勳，進入台電第3年的他，平時工作爬上電桿、鑽入地底就是工作常態，也投入今年颱風搶修。他說，颱風停電災情多集中於山區，風雨常造成道路土石坍方或樹木倒斷，因車輛難以進入，往往得徒步走上幾個小時，過程甚至還須「披荊斬棘」才能到達事故地點開始搶修作業。
孫立勳說，印象最深刻是杜蘇芮颱風侵台期間，與團隊挺進新北石碇山區搶修復電，搶修過程長達10小時，「雖然疲憊，但聽到民眾加油打氣，辛苦也值得！」對於媽媽貼文分享，孫則不好意思地說，自己只是台電第一線同仁的縮影之一，大家想的都只有儘快復電，弄髒衣服是日常。
而孫立勳的父親也是老台電人，過去也曾帶著同仁投入停電搶修，貼文作者、孫的母親吳逸葳笑說，自己好像把丈夫與兒子都「貢獻」給了台電，站在母親角度看著孩子返家帶著一身髒汙，「常覺得他不是在台電，而是在礦坑上班」，因不捨而分享，但兒子對於工作的使命責任感，更讓她感到驕傲與寬心。
颱風天的搶修經驗，位於這次颱風重災區之一、台電高雄區處的張峻瑋、張峻誠兄弟也很懂。一樣在台電爸爸影響下，兄弟雙雙進入台電，這次一同並肩作戰投入海葵颱風搶修。29歲的弟弟張峻誠表示，最難忘是在梓官臨海地區搶修時，因風勢超大，導致電力線路掉落，因而趕緊雨中出動搶救，就怕造成民眾用電與安全問題。