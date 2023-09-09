52歲豔星息影12年厭食症纏身 鄭艷麗厭世驚吐「不知能撐多久」
52歲香港豔星鄭艷麗，過去拍攝三級片走紅，也曾到台灣發展，並且認已故富商黃任中為乾爹。息影12年的她，在3年前因得厭食症，一度住進加護病房。未料，她的身體近期又出現狀況，讓她非常厭世產生負能量，寫下：「每天都要這麼痛苦地渡過，不知道我能撐多久。」
記者蔡依庭／綜合報導
鄭艷麗擁有越南及法國血統，深邃輪廓讓她在80年代拍了不少廣告，接著轉戰影視圈。她認富商黃任中當乾爹後一路順風順水，直到對方去世，便到速食店當大夜班清潔工謀生，也幾乎消失在娛樂圈，僅偶爾的演出。
她在3年前透露得了厭食症，並住進加護病房，身體極度虛弱，然後還有工作不順的煩惱，時常會在臉書抒發低落的心情。她今年5月終於遇到貴人，開心分享碰上好的公司和老闆，更希望能一直做到退休，未料人生無常，她又病了。
消失4個月後，她前（7）日才終於出聲，透露目前身體狀況很糟，幾乎都是在家裡和醫院渡過，沒能好好工作，一心期待能回歸正常生活，但總是不如人願「過得死去活來」。她也不清楚到底在吃什麼藥「味道像木頭一樣好難吃」，久病厭世，讓她現在想法很負面，「因為每天都要痛苦地渡過，不知道我能撐多久」，讓粉絲都非常擔心。