冒用國軍名義訂「990顆月餅」！嘉義老店遭惡意棄單 80盒險報銷
嘉義市一間老字號餅店，8日接到一筆自稱潘班長名義，來自「砲兵第五八指揮部」訂購75盒月餅的訂單，990顆月餅價錢將近4萬元，沒想到店家接單製作後，該名潘班長要求店家「幫忙代訂10多萬的東西」，不料被拒絕後卻翻臉棄單，讓店家無奈PO上網稱遇到詐騙，所幸最後暖心網友紛紛下單訂購，趕工出來的月餅才不至於報銷。
記者林莞茜／綜合報導
餅鋪業者在臉書上表示，一名潘姓男子在LINE訂購中秋月餅12入45盒、15入30盒，總共75盒大份量訂單，並自稱是「潘班長」，還附上其軍職證明照片文件和統編資料來取信店家，不過就在他們趕工一天一夜後，取貨日當天，「潘班長」要求代購10幾萬的米糧、礦泉水，餅鋪認為有點風險而回絕，「潘班長」卻翻臉失聯、惡意棄單，瞬間讓75盒月餅恐面臨報銷命運。
餅鋪老闆也氣得在臉書表示「七月還沒過就遇上詐騙，正在高興今年中秋禮盒第一筆訂單，趕了一天一夜還開統一發票！」、「這都要成本的，我沒你們好過，好手好腳搞詐騙」；老闆友人也趕緊在「嘉義綠豆大小事」臉書社團中PO文，請求廣大網友協助購買每盒減價100元的月餅。
網友見狀，也紛紛前來留言+1力挺店家，最後才順利將被棄單的990顆月餅售完，讓業者頻頻向網友致謝，不過也有網友指出，這和上個月高雄也傳出有手工餅店、花店都遭「海軍陸戰隊66旅」詐騙，且兩起案件的手法相似，提醒店家接單前多留意，以免受騙。