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電豹女啦啦隊徵選！潘若迪「正妹學生」奪冠　好友艾融見證險噴淚

▲電豹女啦啦隊徵選出爐，最終由潘若迪的正妹學生笑笑（左圖右）奪下冠軍，正式成為啦啦隊，也讓一旁的好友艾融（右圖右）感動到差點噴淚。（圖／記者詹鎰睿攝影、艾融提供）
▲電豹女啦啦隊徵選出爐，最終由潘若迪的正妹學生笑笑（左圖右）奪下冠軍，正式成為啦啦隊，也讓一旁的好友艾融（右圖右）感動到差點噴淚。（圖／記者詹鎰睿攝影、艾融提供）

記者詹鎰睿／台北報導

台灣職籃T1聯盟台啤雲豹啦啦隊「電豹女」今（9）日舉辦甄選會，由南韓人氣啦啦隊女神李多慧、樂天女孩舞蹈副總監小帆、還有電豹女神Wendy擔任評審，要從20人之中選出3位正式生，最終由笑笑、育容、Nia出線，奪下第一名的笑笑，還是潘若迪旗下的學生，更在現場帶動大家跳有氧舞蹈，場面非常熱鬧。

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首次擔任徵選評審的李多慧，一開場就提醒選手們不要緊張，把準備好的表現出來就可以了，結果被CUE當場示範後，李多慧竟然忍不住笑場，模樣十分可愛，她說，自己會偏向注重女孩們的表情與自信，希望大家都能表現得很好。

▲李多慧擔任電豹女啦啦隊評審。（圖／記者林柏年攝影）
▲李多慧擔任電豹女啦啦隊徵選評審，示範時一度笑場。（圖／記者林柏年攝影）
歷經3個多鐘頭的表演後，終於從20人之中選出笑笑、育容、Nia成為電豹女的正式生。其中笑笑還是知名藝人潘若迪旗下的學生，職業為一名有氧舞蹈老師，目前在潘若迪的有氧工作室教課。好友艾融更向《NOWnews今日新聞》透露，其實笑笑原本有報名樂天女孩，結果卻臨陣脫逃，如今能親眼見到好友站上啦啦隊舞台，讓她相當感動。

笑笑也開心分享，「沒有想到這次能奪冠，真的很開心也很感動，未來會繼續努力，期待與大家在球場相見！」不僅謝謝好友家人們的支持，她也特別感謝艾融，「剛認識時，她就覺得我很適合啦啦隊，中間我擔心的很多，擔心之後沒辦法教課」，正想婉拒時，艾融的一句話「不要想這麽多，先做就對了」，才鼓起勇氣投下報名表，最後順利成為一名啦啦隊，讓她超級開心。

▲電豹女啦啦隊徵選會。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲左起Nia、育容、笑笑成為電豹女啦啦隊正式生。（圖／記者詹鎰睿攝影）
此外，除了選出3位正式生，電豹女還加碼挑出4位女孩，作為電豹女的練習生，分別是瑄瑄、蘇菲、子瑄、蘇小小，值得一提的是，蘇菲和蘇小小兩人都是來自香港，蘇小小更是人氣網紅，在IG上擁有33萬名粉絲追蹤，還是PTT表特版常客，同樣備受球迷矚目。

▲左起子瑄、瑄瑄、蘇菲、蘇小小，成為電豹女練習生。（圖／台啤雲豹職業籃球隊YouTube）
▲左起子瑄、瑄瑄、蘇菲、蘇小小，成為電豹女練習生。（圖／台啤雲豹職業籃球隊YouTube）

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