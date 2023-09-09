電豹女啦啦隊徵選！潘若迪「正妹學生」奪冠 好友艾融見證險噴淚
台灣職籃T1聯盟台啤雲豹啦啦隊「電豹女」今（9）日舉辦甄選會，由南韓人氣啦啦隊女神李多慧、樂天女孩舞蹈副總監小帆、還有電豹女神Wendy擔任評審，要從20人之中選出3位正式生，最終由笑笑、育容、Nia出線，奪下第一名的笑笑，還是潘若迪旗下的學生，更在現場帶動大家跳有氧舞蹈，場面非常熱鬧。
記者詹鎰睿／台北報導
首次擔任徵選評審的李多慧，一開場就提醒選手們不要緊張，把準備好的表現出來就可以了，結果被CUE當場示範後，李多慧竟然忍不住笑場，模樣十分可愛，她說，自己會偏向注重女孩們的表情與自信，希望大家都能表現得很好。
歷經3個多鐘頭的表演後，終於從20人之中選出笑笑、育容、Nia成為電豹女的正式生。其中笑笑還是知名藝人潘若迪旗下的學生，職業為一名有氧舞蹈老師，目前在潘若迪的有氧工作室教課。好友艾融更向《NOWnews今日新聞》透露，其實笑笑原本有報名樂天女孩，結果卻臨陣脫逃，如今能親眼見到好友站上啦啦隊舞台，讓她相當感動。
笑笑也開心分享，「沒有想到這次能奪冠，真的很開心也很感動，未來會繼續努力，期待與大家在球場相見！」不僅謝謝好友家人們的支持，她也特別感謝艾融，「剛認識時，她就覺得我很適合啦啦隊，中間我擔心的很多，擔心之後沒辦法教課」，正想婉拒時，艾融的一句話「不要想這麽多，先做就對了」，才鼓起勇氣投下報名表，最後順利成為一名啦啦隊，讓她超級開心。
此外，除了選出3位正式生，電豹女還加碼挑出4位女孩，作為電豹女的練習生，分別是瑄瑄、蘇菲、子瑄、蘇小小，值得一提的是，蘇菲和蘇小小兩人都是來自香港，蘇小小更是人氣網紅，在IG上擁有33萬名粉絲追蹤，還是PTT表特版常客，同樣備受球迷矚目。