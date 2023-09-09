淡水漁人碼頭900秒煙火秀明晚重登場 煙火主題與交通疏導看這裡
因受海葵颱風影響，原定上周3日晚間8點辦理的「北海夜金閃閃—2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀最終場，順延到明晚10日在原地、原時段施放。新北市政府漁業處今（9）日再公布煙火主題與交通疏導說明，邀請民眾把握今年仲夏繽紛樂最後1場煙火秀，到漁人碼頭體驗15分鐘「淡海」主題河上煙火的震撼璀璨，再漫步漁港欣賞浪漫水舞秀、情人橋光雕秀，度過美好的夜晚。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府漁業處長簡明雄表示，右岸漁人碼頭港內的情人橋、木棧道、環港步道及觀海廣場是最接近煙火觀賞的第一排，另漁人碼頭外的油車口木棧道至淡水第一漁港也是不錯的觀賞點，還有左岸八里觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園及八里北堤沙灘都是絕佳的觀賞區域；至於無法前來現場的民眾，可以透過「新北旅客YouTube」漁人碼頭直播平台，也能觀賞得到即時煙火，感受漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀最終場的璀璨。
新北市政府漁業處表示，活動現場將有漁人碼頭歷來最大的8吋高空煙火，升空後鋪滿整個漁人碼頭夜空，再來大量3吋煙火搭配變色花柱齊放渲染整個河面，呈現「淡海」主題，接著船、魚及水母等造型煙火陸續升空，創造漁港夜空獨特亮點，搭配「海洋之心」、「頑固」、「抱一抱一下」及「天空沒有極限」四首中文流行歌曲，最後在金黃色柳類煙火連續升空綻放並緩緩垂落後，為今年的煙火嘉年華畫下完美句點。
新北市政府漁業處說明，煙火秀當日公車、捷運、輕軌都將加開班次，建議大家多利用大眾運輸前往，可從捷運紅樹林站轉乘輕軌往漁人碼頭，或從捷運淡水站轉搭紅26公車前往。駕車前往的民眾，漁人碼頭停車場收費入場並取消半小時免費優惠，滿載時將禁止車輛進入，並開放港區外圍部分道路路邊停車，現場依員警、義交指引停放。
另外活動會場周邊下午4時至晚間10時也將進行交通管制，汽、機車禁止進入中正路二段51巷、漁人碼頭第一出入口前哨，一律從第二出入口後哨進出漁人碼頭；腳踏車禁止進入；輕軌漁人碼頭站及沙崙站周邊YouBike站暫停借還車；紅26公車不駛進港區內，搭乘公車的民眾可由油車口停車場臨時公車站牌(中正路一段87巷8弄)上、下車，再步行進入漁人碼頭。