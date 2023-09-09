《地獄里長》林哲熹追星成功 盧廣仲遇鐵粉遭抱緊處理
盧廣仲客串靈異奇幻愛情喜劇《地獄里長》殿主，將在最後一集驚喜亮相，男主角林哲熹自曝是他的忠實歌迷，2人將在地獄裡上演難分難捨的抱抱戲碼，盧廣仲也樂在其中，笑說：「可以抱整天。」地獄第十殿「未來殿」殿主一角邀請到邱勝翊（王子）擔綱壓軸客串，不僅特殊造型吸睛，更有吊鋼絲與聲音模仿的精彩演出。
記者蔡依庭／綜合報導
林哲熹得知盧廣仲要來客串演出，心情既緊張又興奮，「因為我一直有聽他的歌，有一種歌迷見偶像的心情，我們趁拍戲空檔聊了很多，廣仲本人非常健談，還推薦了我一位作家的書」。2人將有一場「親密」對手戲，林哲熹要以「無尾熊式」的姿勢，緊緊抱住盧廣仲不放，盧廣仲回應：「覺得哲熹很討人喜歡，可以跟他抱一整天！」
王子客串壓軸「第十殿」，貌似「牛魔王」般的牛角銀髮裝扮，令人眼睛為之一亮。他和劇裡大部分演員都是首次合作，對嚴正嵐最有印象，這也讓林哲熹開玩笑表示吃味，「當天王子來了之後，嚴正嵐一直都在跟他聊天，我在旁邊嚷嚷說，5個月的相處抵不過5個小時」。嚴正嵐則笑稱：「覺得王子人很親切，雖然是第1次合作但聊得很開心，沒發現一凡（林哲熹角色名）吃味。」拍攝當天恰巧是王子生日，劇組專程準備蛋糕為他慶生，讓他感到相當窩心。
導演瞿友寧分享拍攝當天其實遇到不少狀況，「那天特別奇怪，不僅劇組發電機卡在半路，拍攝中途還有醉漢出現一度中斷拍攝。廣仲尤其辛苦，他必須在半夜的深山中不停地被吊來吊去，但是演員們都沒有覺得苦，不過在荒郊野外整體氣氛確實非常詭異，為了確保安全大家都不敢單獨行動」。《地獄里長》每週六晚間9點公視播出、晚間11點LINE TV上架。每週日凌晨0點於Netflix、MyVideo、iQIYI、中華電信MOD、HamiVideo影劇館+上架。