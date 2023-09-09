基泰約好談安置賠償搞失蹤！蔣萬安批「沒有第二條路」：就是重罰
台北市大直街94巷弄內基泰建築工地疑似施工不慎，導致周邊多間鄰房傾斜。原定基泰建設總經理今（9）日中午要到現場對住戶安置做協調，卻臨時放市府鴿子，連北市府打電話也不接。針對基泰高層持續神隱，台北市長蔣萬安今日下午再度向基泰喊話出來面對負責，並重申北市府態度非常清楚，就是嚴查、重罰。
記者呂炯昌／台北報導
北市副市長李四川下午時表示，上午在工地已要求工地主任，中午為安置部分要跟其總經理做最後協調，但是主任回報找不到總經理，李四川表示，打電話手機也不接，都發局打給總經理辦公室，秘書也說找不到總經理。
蔣萬安今日下午再度到大直街房屋坍塌現場勘災，針對基泰建設高層持續避不見面，蔣萬安受訪時表示，他再三強調，對於基泰建設在這次事情，要該負起的責任，一定要負起所有責任，這是基泰現在面對問題及外界質疑最好的方式，也沒有第二條路，「我們態度非常清楚，就是嚴查、重罰。」
針對基泰在發放補償金中夾帶合建意向書部分，蔣萬安表示，這部分昨天跟所有住戶溝通，也已請義務律師分組召集住戶討論，市府希望基泰最重要的事情，就是負起所有的責任，包括最重要給予相關住戶的安置與照顧，這才是當務之急。
傳出有市府人員代發基泰同意書？蔣萬安說，「應該是沒有」，因為這部分市府不認為是現在迫切要處理的事情。