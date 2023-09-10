劉亮佐「抵住女兒胸口」！孩子爆哭半小時 趙小僑鬱悶發文求助
藝人趙小僑2017年與大12歲劉亮佐結婚，求子多年終於在去年如願生下女兒「典典寶寶」。趙小僑昨（9）日分享育兒紀錄，透露女兒在餐椅上一直想站起來，最後劉亮佐用手抵住她胸口，堅決不讓她站起來，最後女兒爆哭半個小時，趙小僑鬱悶向網友求助，詢問大家育兒好方法。
記者薛羽彤／綜合報導
趙小僑透露，女兒現在已經1歲2個月，開始情緒起伏大加上會表達自己要什麼，她分享前天用餐時，坐在餐椅上吃飯，女兒卻堅持要站起來，「我怎麼柔性勸說都沒用，老爺決定換個方式，用手抵住寶寶的胸口，不准她從餐椅上站起來」，感受到被限制的典典寶寶開始爆哭，出生至今趙小僑沒遇過女兒這樣哭，最後安撫了半小時才停止哭泣。趙小僑心疼表示「我第一次看她這樣哭，心情鬱悶沉重到極點，好像很多大石壓在心上，老爺也是，直到晚上入睡，這種悶的感覺仍久久無法散去。」
趙小僑PO出貼文向網友求助，詢問要如何拿捏「嚴格」和「放任」中間的尺度，不少媽媽分享自身經驗，「要有原則的溫柔」、「要習慣哭聲，不能小孩子哭，自己就受到影響，小孩子很聰明，知道主要照顧者怕哭聲，以後只要不合他的意，就會大哭」、「要訂好規則，不是哭就可以妥協」、「現在的小孩都很聰明，不能過度慣著」、「語氣要溫柔，但態度要堅定。」