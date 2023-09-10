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中產以下房貸補助「核定逾41萬戶」　林右昌：第三批明起陸續核撥

▲「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」開放申請至今，已有67萬戶申請，共核定超過41萬餘戶；林右昌金表示，預計明將再核撥第3批合格戶5萬6千餘戶。（圖／記者呂炯昌攝）
▲「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」開放申請至今，已有67萬戶申請，共核定超過41萬餘戶；林右昌金表示，預計明將再核撥第3批合格戶5萬6千餘戶。（圖／記者呂炯昌攝）

記者翁子竣／台北報導

「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」今年6月1日開放申請，內政部長林右昌今（10）日表示，政策目標為55萬戶，目前已有67萬戶申請，共核定超過41萬餘戶，達成率已近75%，7、8月份已核撥兩批，至今已完成撥付35萬5184戶，預計明將再核撥第3批合格戶5萬6千餘戶。

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林右昌說明，過去受到疫情的影響，行政院推出中產以下自用住宅貸款戶支持專案，以減輕中低薪房貸戶的居住負擔，預估將可嘉惠55萬戶中低薪房貸族。自今年6月開放民眾申請以來，申請件數已累計突破67萬件，已有57萬件完成審查，完成審查比例已達85%。

林右昌說，至於審查不合格案件，後續將透過中華郵政寄送紙本結果通知民眾；本專案是由金融機構負責審核，申請人如有疑問，都可直接洽詢貸款金融機構確認或提出申覆。

此外，林右昌指出，若民眾至申請網站系統查詢後，發現申請案件仍於審查中或尚未收到公文通知，請民眾稍微耐心等候；這是因爲部分案件可能案情較複雜、貸款時間久遠、銀行須確認家庭成員有無房貸等情形，才能確認是否合格。

最後，林右昌再次呼籲，本專案申請期限至今年12月29日下午5時止，歡迎民眾到營建署專案網站提出申請。

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