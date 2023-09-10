轟基泰大直球員兼裁判　高嘉瑜：設計監造都是前建管處科員

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高嘉瑜說，而最扯的就是建築師王德生，擔任監造人與設計人，基泰大直此次就是因工程向下開挖，卻未即時灌水、做大底，才致連續壁破裂造成後續鄰宅下陷。結果面對民眾陳情鄰損，負責出具安全證明給建管處的，依規定竟又是這位「建商找的設計人」，更誇張的是王德生還曾任北市建管處科員。
高嘉瑜表示，蔣市府除了應儘速修正《損鄰事件爭議處理規則》，「全面強制第三方鑑定」以避免讓建商球員兼裁判外，更重要的是須先向外界說明，為何此案起造監造全都是台北市府關係戶？是否有所謂「門神」在替基泰保駕護航？若真有，則法規怎麼修都無濟於事。
高嘉瑜質疑，否則為何大直住戶長達8個月的控訴、及基泰內湖多達9次的陳情信，均遭北市府置之不理，甚至自己團隊在周五事發後，致電北市建管處詢問此案鑑定人、水位監測系統等相關資訊時，都遭建管處人員以「辦公室行政人員不方便回答問題」搪塞。更別提明目張膽找黑衣人喬事的手法，若非朝中有人，誰敢如此無法無天？「請蔣市府務必徹查，給台北市民一個交代！」
最後，高嘉瑜說，針對設計監造同一人的弊病、及現行承造的營造業普遍品質不佳，嘉瑜未來也會在立院針對「第三方監造及營造業升等」，提出建築法及營造業法的相關修正，盼能提升所有建案的施工安全及建築品質，「不能再有下一個基泰大直！」
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