基泰建設神隱2天出現了！李四川曝會議情況：會撥1億用於救災安置
基泰建設建案「基泰大直」建案因施工不慎導致周圍有民房塌陷與傾斜，然而基泰建設卻神隱2天不願面對。台北市副市長李四川今（10）日赴大直現場受訪時透露，基泰總經理馮先勉10日早已經到台北市府與市府舉行會議，基泰答應提撥1億到法制局指定的富邦銀行帳戶信託，支應所有救災以及復原安置。
記者邱新博／台北報導
對於外界關心基泰建設神隱的情況，李四川表示，今早9點半已經約基泰總經理馮先勉到台北市政府就救災戶往後的安置、處理召開內部會議；第一，馮先勉答應提撥1億元至台北市法制局指定的富邦銀行帳戶做信託，來支應所有救災以及復原安置；第二、就房子已經受損害的25戶，不管是基泰自己蓋回去、或是公辦都更都將全力配合，若住戶不願意想在外租房，基泰也願意支付3年的租金，基泰下午也將在證交所舉行記者會說明。
對於激態神隱好幾天，李四川表示，馮先勉也一直道歉，李四川也友表示譴責，對基泰建設表示碰到事情不是神隱，後續還是會就改建經費進一步討論開會。至於如果住戶同意會讓基泰來重建？李四川表示，還是尊重住戶想法，但一般發生這種情況，住戶對於基泰也會有疑慮，他強調，「政府絕對站在受災戶這裡」，而台北市長蔣萬安昨也裁示將公辦都更。
李四川說，對於基泰建設假扣押的程序，為了住戶的權益，還是會繼續執行下一波假扣押。