台股月線守穩、半導體評價回到合理　專家看浮現投資價值

受損戶重建成本2.4億！基泰估大直案災損不到3億　總座駁脫產質疑

▲基泰建設總經理馮先勉今（10）日在重訊記者會上表示，大直建案災損估計不會超過3億元，不致影響公司的財務調度，目前公司存款還有35億元加上動撥額度50億元以上，目前公司財務健全，沒有脫產必要及可能性。（圖／記者葉政勳攝）
▲基泰建設總經理馮先勉今（10）日在重訊記者會上表示，大直建案災損估計不會超過3億元，不致影響公司的財務調度，目前公司存款還有35億元加上動撥額度50億元以上，目前公司財務健全，沒有脫產必要及可能性。（圖／記者葉政勳攝）

記者顏真真／台北報導

基泰建設「基泰大直」建案因施工不慎，導致周圍有民房塌陷與傾斜，基泰建設今（10）日召開重訊記者會，總經理馮先勉表示，此案主要受損戶只有25戶，房子重建成本約2.475億元，非主要受災戶估災損金額不大，若加計市政府假扣押的0.62億元，目前為止最大可能災損不會到3億元，以目前公司存款及定期存款餘額尚有38偣忨，加上可動撥額度超過50億元，況且災損最多3億元，不致影響公司的財務調度，而且所有個案，財務獨立，而且都已專款專用，目前財務健全，沒有任何脫產的必要及可能性。

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基泰董事長陳世銘今日與總經理馮先勉一同出席在證交所的重訊記者會，陳世銘一開始就鞠躬致歉，但在宣布請辭董事長職務後就快閃走人，留下馮先勉針對大直建案鄰損的處理情況及理賠方案，提出說明。

基泰指出，大直鄰房損壞並塌陷事件之緣由，初判是營造廠施工不慎所導致的意外，首先是南側民宅連續壁開挖面以下，因超乎原預期情況，而外面軟弱泥土往內擠壓，導致連續壁突然崩壞，這是鄰房「五層變四樓」的初判成因。之後一樓陷落後，基地中間棒因而往上擠升，而導致內部H型鋼支撐潰陷。不過，目前基地的下陷情況已獲控制，並持續利用沙土與混凝土回填坑洞，目前已回填至與地面平行的程度。

至於後續處理情形，馮先勉強調，第一要務是盡力對於第一線受影響的民眾，配合主管機關台北市政府的要求進行安置。接下來也會同時與本案的設計、監造建築師，會同專業技師研議後續如何善後，並配合北市政進行專業鑑定，釐清資任。

對於後續所需負擔損害賠償的責任，基泰強調「絕對依法負責到底」。總經理馮先勉也說明，整體估算損失金額不會超過3億元，目前此案主要受損戶共有25戶，估算房屋重建成本約2.475億元，還有台北市政府遞狀申請中假扣押约為0.62 億元，將依據國際財務報導準則等規定處理。

面對外界指稱基泰因大直建案損失金額將達10億元，恐因財務困難有脫產等疑慮？馮先勉也回應，目前估算最大災損不會超過3億元，況且包括重建成本及北市府扣押的受災戶安置費及租金等，8成都不是現在要支付的費用，況且截至8月底為止，基泰銀行存款及定期存款餘額尚有38億元，銀行可動撥額度逾50億元，不致影響公司的財務調度。

對於北市政府透狀聲請假扣押，他強調，對公司管運及流動性影響為零，並重申，一切尊重司法程序，對於依法應負擔的費任，絕不會逃避，且基泰公司為上市公司，一切行為均在會計師及主管機關證交所的監管下，絕不會刻意減少公司資產的情況。

同時，為因應這次事件，基泰也將信託1億元的定期存單予台灣銀行信託部，以做為未來賠償之所需。不過，馮先勉也透露，北市府希望交給台北富邦銀行信託，這部分公司會予以尊重。基泰也強調，目前所有個案，財務獨立，而且都已專款專用，目前財務健全，沒有任何脫產的必要及可能性。

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