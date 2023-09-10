受損戶重建成本2.4億！基泰估大直案災損不到3億　總座駁脫產質疑

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基泰指出，大直鄰房損壞並塌陷事件之緣由，初判是營造廠施工不慎所導致的意外，首先是南側民宅連續壁開挖面以下，因超乎原預期情況，而外面軟弱泥土往內擠壓，導致連續壁突然崩壞，這是鄰房「五層變四樓」的初判成因。之後一樓陷落後，基地中間棒因而往上擠升，而導致內部H型鋼支撐潰陷。不過，目前基地的下陷情況已獲控制，並持續利用沙土與混凝土回填坑洞，目前已回填至與地面平行的程度。
至於後續處理情形，馮先勉強調，第一要務是盡力對於第一線受影響的民眾，配合主管機關台北市政府的要求進行安置。接下來也會同時與本案的設計、監造建築師，會同專業技師研議後續如何善後，並配合北市政進行專業鑑定，釐清資任。
對於後續所需負擔損害賠償的責任，基泰強調「絕對依法負責到底」。總經理馮先勉也說明，整體估算損失金額不會超過3億元，目前此案主要受損戶共有25戶，估算房屋重建成本約2.475億元，還有台北市政府遞狀申請中假扣押约為0.62 億元，將依據國際財務報導準則等規定處理。
面對外界指稱基泰因大直建案損失金額將達10億元，恐因財務困難有脫產等疑慮？馮先勉也回應，目前估算最大災損不會超過3億元，況且包括重建成本及北市府扣押的受災戶安置費及租金等，8成都不是現在要支付的費用，況且截至8月底為止，基泰銀行存款及定期存款餘額尚有38億元，銀行可動撥額度逾50億元，不致影響公司的財務調度。
對於北市政府透狀聲請假扣押，他強調，對公司管運及流動性影響為零，並重申，一切尊重司法程序，對於依法應負擔的費任，絕不會逃避，且基泰公司為上市公司，一切行為均在會計師及主管機關證交所的監管下，絕不會刻意減少公司資產的情況。
同時，為因應這次事件，基泰也將信託1億元的定期存單予台灣銀行信託部，以做為未來賠償之所需。不過，馮先勉也透露，北市府希望交給台北富邦銀行信託，這部分公司會予以尊重。基泰也強調，目前所有個案，財務獨立，而且都已專款專用，目前財務健全，沒有任何脫產的必要及可能性。
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