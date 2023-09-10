孫國豪搭機想靠藝人刷臉免費升級！被抓包拒補差價 路嘉怡幫付錢
實境節目《小明星大跟班》將於明（11）日晚間10點播出「白飯也能夠吵個不停？！明星奧客行為事件簿」，要現場來賓孫國豪、小Call、大根紛紛暢談自己奧客行為。藝人孫國豪就自爆，有次坐飛機時認為藝人靠「刷臉」就可以免費升到豪華經濟艙，結果不僅沒有成功，還為了補差價一事跟空姐硬拗，還害到好友路嘉怡幫忙付錢。
記者詹鎰睿／綜合報導
藝人孫國豪曾想靠「刷臉」免費升級座艙：「我跟路嘉怡要到澳洲拍旅遊節目，製作單位預算有限就買了經濟艙，因為好幾次座艙長都幫我升等，我就覺得藝人可以『刷臉』，所以我一看豪華經濟艙幾乎是空的，我就拉著路嘉怡坐下來，吃完飯後，空姐就默默過來說要補升等費。」
主持人Sandy認為使用者付費很合理，但孫國豪卻覺得1200（美元）的升等費太貴：「我開始拗說『餐點也只比經濟艙好一點，那不然我補你們餐費』，後來實在拗不過，路嘉怡看不下去就付了她的部分，所以我等於拗了路嘉怡跟航空公司，因為是我拉著路嘉怡跟我一起坐，按理來講我要幫她付。」
大根則是分享自己跑去吃到飽餐廳還貪小便宜的故事，「我因緣際會下，認識一個開燒肉吃到飽的老闆，他說『不怕你吃，如果吃不夠，我還能讓你帶一點回去』，我就很精打細算，我帶環保盒去挖冰淇淋，還帶水壺去裝飲料，每個月都會去吃3、4次，吃1次擋好幾天。」
吳宗憲一聽立刻斥責大根的行為根本是「小偷！」大根也愧疚表示：「後來再去的時候，我發現隔壁桌也開始帶環保盒，老闆有點不開心，但他又不敢跟我講，因為他當初誇下海口，於是他就把冰淇淋換成便宜的品牌，但差不多再1、2個月之後，店就倒了。」