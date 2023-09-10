陳怡君控未出席大直住戶協調會　王鴻薇批抹黑：跟仲介業者較熟？

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王鴻薇今下午受訪回應，今上午13579住戶在安置飯店內有一場協調會，他跟助理都有到現場，但現場卻沒看到陳怡君與其助理，「我想請問一下，陳怡君他自己在哪？這很無聊。」
王鴻薇也澄清，昨天協調會住戶傳給他，地點是在一間仲介公司內開的協調會，並通知25戶住戶，但有些住戶無法參加，也特別講說避免媒體知道這場協調會。
王鴻薇強調，他們都尊重住戶，昨天這場是在房屋仲介內參加，陳怡君也許跟仲介業者比較好，但像今天早上他們也跟住戶充分溝通。王鴻薇反批陳怡君不要再說謊，「一天到晚去黑別人，並不能證明你自己做得有多好。」
王鴻薇也質疑陳怡君，若想要抹黑請具名是在哪裡聽到的？一天用這種方式抹黑他，足以證明民進黨現在就是用謊言、抹黑方式。他重申，昨天這場協調會，是在房屋仲介內舉行，陳怡君是不是跟仲介業者很熟？大部分關切的是北市府召開公開說明會，或者安置飯店內，請問陳怡君又是如何得知這場協調會的？
對於民進黨質疑收受基泰政治獻金，王鴻薇反批，民進黨都雙標，他的標準一致，有收政治獻金就跟大家報告，但收政治獻金會強力監督，不會像民進黨雙標，議員、立委與市長也好，收政治獻金還不敢說並說謊，認為收政治獻金就不敢監督，且不讓他發聲，這才是民進黨自己的雙標。
另外，談到前往大直勘災，王鴻薇被捕捉到在現場微笑，甚至微笑揮手，民進黨立委參選人謝佩芬則諷刺「笑到你心裡發寒」。王鴻薇今下午受訪回應，謝佩君大概是因為他而存在，現場還多大直居民，甚至小朋友都跟他招手、微笑，難道他不該招手、微笑嗎？每天黑這種東西，應多關心一下受災戶。