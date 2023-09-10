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陳怡君控未出席大直住戶協調會　王鴻薇批抹黑：跟仲介業者較熟？

▲對於陳怡君指控昨未出席大直住戶協調會，王鴻薇今下午受訪解釋，昨天協調會是在房屋仲介內舉行，並質疑陳跟仲介業者是否較熟？如何得知這場協調會？（圖／記者嚴俊強攝）
▲對於陳怡君指控昨未出席大直住戶協調會，王鴻薇今下午受訪解釋，昨天協調會是在房屋仲介內舉行，並質疑陳跟仲介業者是否較熟？如何得知這場協調會？（圖／記者嚴俊強攝）

記者翁子竣／台北報導

台北市中山區大直街的基泰建設「基泰大直」工安事故案延燒，台北市議員陳怡君指控國民黨立委王鴻薇，昨受邀卻未出席住戶協調會，就連助理也沒出現。對此，王鴻薇今（10）日受訪反控陳怡君「抹黑、造謠」，昨天協調會是在房屋仲介內舉行，並質疑陳跟仲介業者是否較熟？如何得知這場協調會？此外，王也質疑，今上午在受災戶安置飯店舉行協調會，現場也沒看到陳怡君與其助理到場。

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針對住戶召開協調會，陳怡君除爆料基泰私下抱怨稱「為什麼要找陳怡君」、「她對我們不友善」，還點名王鴻薇接受邀約出席協調會，但本人與助理卻未出現。

王鴻薇今下午受訪回應，今上午13579住戶在安置飯店內有一場協調會，他跟助理都有到現場，但現場卻沒看到陳怡君與其助理，「我想請問一下，陳怡君他自己在哪？這很無聊。」

王鴻薇也澄清，昨天協調會住戶傳給他，地點是在一間仲介公司內開的協調會，並通知25戶住戶，但有些住戶無法參加，也特別講說避免媒體知道這場協調會。

王鴻薇強調，他們都尊重住戶，昨天這場是在房屋仲介內參加，陳怡君也許跟仲介業者比較好，但像今天早上他們也跟住戶充分溝通。王鴻薇反批陳怡君不要再說謊，「一天到晚去黑別人，並不能證明你自己做得有多好。」

王鴻薇也質疑陳怡君，若想要抹黑請具名是在哪裡聽到的？一天用這種方式抹黑他，足以證明民進黨現在就是用謊言、抹黑方式。他重申，昨天這場協調會，是在房屋仲介內舉行，陳怡君是不是跟仲介業者很熟？大部分關切的是北市府召開公開說明會，或者安置飯店內，請問陳怡君又是如何得知這場協調會的？

對於民進黨質疑收受基泰政治獻金，王鴻薇反批，民進黨都雙標，他的標準一致，有收政治獻金就跟大家報告，但收政治獻金會強力監督，不會像民進黨雙標，議員、立委與市長也好，收政治獻金還不敢說並說謊，認為收政治獻金就不敢監督，且不讓他發聲，這才是民進黨自己的雙標。

另外，談到前往大直勘災，王鴻薇被捕捉到在現場微笑，甚至微笑揮手，民進黨立委參選人謝佩芬則諷刺「笑到你心裡發寒」。王鴻薇今下午受訪回應，謝佩君大概是因為他而存在，現場還多大直居民，甚至小朋友都跟他招手、微笑，難道他不該招手、微笑嗎？每天黑這種東西，應多關心一下受災戶。

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