「霸王級新人」奧莉維亞爆紅壓力大！呆坐鋼琴前 滿腦都是批評
葛萊美獎肯定的「追夢少女」奧莉維亞（Olivia Rodrigo）8日推出備受矚目的第二張專輯《GUTS》，年僅20歲的她已經以首張專輯《SOUR》獲得3項葛萊美獎，並屢創全球排行紀錄。一夕成為「霸王級新人」後壓力也伴隨而來，她在近期專訪中透露自己在譜寫新專輯時，曾呆坐在鋼琴前試圖創作，但腦中浮現的盡是網路上的酸言酸語。
記者吳雨婕／綜合報導
奧莉維亞表示：「在《SOUR》推出後，我非常渴望好好體驗生活、嘗試犯錯並從中成長，但我感受到一種必須成為大家心目中完美女孩的壓力。」這樣的壓力也影響到創作，「有好幾個月我坐在鋼琴前，腦子裡想到的只有我可能再也寫不出一樣好的作品，以及那些推特上說我可能比不上誰誰誰的苛刻言論。」
後來她到幫她打造專輯《SOUR》的製作人Daniel Nigro的車庫錄音室寫歌，「我不想要到一個新的錄音室寫歌，那只會增加我更多的壓力與自我懷疑，就像花了大把鈔票卻沒有寫出任何一首好歌。」她更透露有時進去錄音室一整天只有大哭，即便如此，她依然在《GUTS》中堅持交出最真誠的創作，「創作並不是為了要表達自己，而是以寫歌來梳理自己的情緒，如果一首歌不是出自於自己的真心，那一定不是好歌，創作就像測謊機一樣。」