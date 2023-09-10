呼籲紐西蘭支持台灣參與聯合國　歐江安：中國無故挑釁破壞現狀

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記者首先問歐江安對紐西蘭政府日前發布首份國家安全戰略報告的看法。歐江安表示，高度肯定紐西蘭政府在國家戰略報告及外交政策文件中均明確指出，台灣海峽及南海為潛在衝突點，紐西蘭對此區域有直接利益，並呼籲以和平對話方式解決歧見，不得訴諸武力、威脅或逼迫手段。歐江安稱讚紐西蘭政府發布首份國家安全戰略報告，顯示對區域安全挑戰已高度警覺，並重視對紐國軍備戰力的改革，投入更多人力及資源以打造可持久作戰的陸、海、空戰鬥部隊。
記者詢問中國對台威脅是否真實，歐江安說明，中國近乎每日無故以軍艦、軍機等騷擾台灣，採取灰色戰術，包括跨越台海中線、入侵我國航空識別區，更經常藉機對台發動實彈軍演，挑釁濃厚，嚴重破壞現狀。由於台海和平穩定攸關全球利益，台灣製造全球大多數尖端晶片、過半數的國際貿易航線均由台灣海峽通過，因此一旦台海發生戰爭，將對全球貿易、金融秩序與國際安全帶來災難性影響。歐江安強調，台灣面對中國從未放棄以武力統一台灣的野心與威脅，台灣不求戰，但隨時備戰，強化自我防禦能力，堅定捍衛台灣主權及人民安全。
歐江安因此呼籲紐西蘭各界支持台灣參與聯合國體系，尤其1971年聯大第2758號決議雖解決中國代表權問題，但無賦予中國代表台灣的權利，更無禁止台灣人民進入聯合國或台灣記者不得進入採訪的規定。由於聯大第2758號決議已遭扭曲解釋與不當運用，歐江安呼籲讓台灣參與聯合國體系及其專門機構以維持台海和平，讓台灣為世界做出更多貢獻。
記者另訪問紐西蘭國際法權威Alexander Gillespie教授對歐江安提及中國對台灣挑釁的看法。他證實「所言屬實、中國對台威脅真實存在，且情況嚴重」。記者也要求紐西蘭外貿部針對中國威脅台灣情形進行評論，外貿部則重申，無論公開或私下場合均不斷向中國關切台灣海峽緊張情勢的升高。記者另要求中國駐紐西蘭大使館進行評論，但中方拒絕回應。