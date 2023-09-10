寫真女星被爆「大頭症上身」！小優遭無視氣炸：以前還會勾我的手
藝人小優（游振宜）以自然又大方性格，結交許多圈內好友，人脈甚廣。怎料，小優近日卻在節目《11點熱吵店》上爆料，她認識有位寫真女星超級勢利，剛出道時對大家都很熱情，但過了幾年，對方以演員身分上節目宣傳時卻變得目中無人，像大頭症上身，完全不理小優，讓小優傻眼抱怨：「她以前還會勾我的手耶！」
記者詹鎰睿／綜合報導
小優表示，曾認識一位寫真女星很勢利，初期以可愛形象、火辣身材出道，有次兩人一起錄外景時，對方還會幫大家盛飯、拆筷子，非常熱心又很會做人，甚至還會主動幫小優談工作，「欸！小優姐，妳覺得我球鞋好看嗎？我幫妳談贊助。」讓小優印象深刻，後來還主動加對方好友。
沒想到過了幾年後，該名寫真女星轉型並以演員身分上節目宣傳，沒想到卻在化妝室時，完全不跟大家打招呼。小優無奈說，原以為對方可能是沒有聽到，但錄影時兩人明明對到臉，她竟然直接裝沒看到，讓小優相當傻眼，「以前跟我在那邊小優姐，在那邊勾我的手，現在直接變一個人！」
一旁主持人沈玉琳聽完後便說，「她變演員，她瞧不起搞綜藝的！」立刻獲得小優認同，不過，她也補充對方後續近況，「後來拍戲也沒有真的很紅」、「現在還有在上綜藝節目」、「現在應該已經3字頭」，最後小優忍不住直呼：「真的不要在那邊人設自以為！」