天氣預報／明天還會下雨！台灣身邊「低壓排排站」　恐生成颱風

就在今晚8點！淡水900秒煙火壓軸最終場　7觀賞點、交管路線一覽

▲淡水漁人碼頭煙火壓軸最終場今（10）晚8點登場。（圖／新北市漁業處提供）
▲淡水漁人碼頭煙火壓軸最終場今（10）晚8點登場。（圖／新北市漁業處提供）

記者徐銘穗/綜合報導

「2023淡水漁人碼頭煙火秀」原訂上周日（3）施放最終場，但因受到海葵颱風影響，延期至今（10）晚8時舉行，施放有史以來最長15分鐘、900秒的河上煙火。新北市漁業處表示，壓軸場採用歷來最大的8吋高空煙火彈，搭配船、魚及水母等造型煙火，呈現「淡海」主題。不過，今下午4時至晚間10時實施周遭交管，請民眾盡量搭乘大眾運輸前來。

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主辦單位指出，漁人碼頭沿岸都能清楚觀賞到花火，特別建議漁人碼頭觀海廣場、油車口木棧道、情人橋、淡水海關碼頭、環港步道、魚藏餐廳、海巡隊旁漁船加冰碼頭7個地點。

▲新北市政府交通局也製作煙火施放地點等地圖，供民眾參考。（圖／取自新北市政府官網）
▲新北市政府交通局也製作煙火施放地點等地圖，供民眾參考。（圖／取自新北市政府官網）
交通局交通安全科科長林碧芬表示，今年淡水煙火秀，預計將吸引超過20萬人觀賞，漁人碼頭活動會場當日將於下午4時至晚間10時進行交通管制，中正路二段 51 巷與中正路一段 87 巷8弄至港區內規劃為行人徒步區，自行車禁止進入(包含牽行)，一般車輛僅能從觀海路的第二出入口進出。

林碧芬指出，在淡水和對岸八里周邊道路將依現場車流及人潮進行彈性交通管制，警察局並將加強淡水區中正路、文化路和中山路沿線違停車輛取締和提高重點違規路段巡邏頻率，漁人碼頭內停車場全滿後即禁止車輛進入。

▲新北市政府交通局公布明晚將有交通管制，建議民眾搭捷運等大眾運輸工具前往。（圖／取自新北市政府官網）
▲新北市政府交通局公布明晚將有交通管制，建議民眾搭捷運等大眾運輸工具前往。（圖／取自新北市政府官網）
新北市交通局呼籲民眾搭乘捷運至淡水站步行或轉乘紅26公車，亦可搭乘捷運至紅樹林站轉搭淡海輕軌至漁人碼頭站；而前往八里沿岸觀賞煙火的民眾，可搭乘捷運至蘆洲站轉搭704公車或關渡站轉乘紅22及紅13公車至八里。
 

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