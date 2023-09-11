毛澤東130歲冥誕　中國製作多部影視劇表達紀念

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中共官方及中國民間看待毛澤東，有著複雜矛盾的情緒，許多人對他發動文革導致中國社會崩壞及人民一窮二白不以為然，但仍有少數左派及「毛粉」推崇他「打土豪」的魄力，並常藉此對照改革開放後貧富差距擴大的現狀；至於官方，則將毛澤東視為「神主牌」，雖不容人詆毀，卻也不鼓勵過分崇拜。
而在中共總書記習近平2012年11月上台後，一些口號、手法被外界認為師承及攀比毛澤東，因此引起部分中國民眾及外界議論。
澎湃新聞綜合自家、其他媒體及官方發布消息報導，截至目前，中國已知至少有「向光明」、「鯤鵬擊浪」、「問蒼茫」等3部電視劇及電影「出發」共4部影視劇，分別處於召開記者會、拍攝、殺青等階段。
澎湃新聞報導，被列為「重點獻禮片」及「國家重大革命和重大歷史題材電視劇」的「向光明」，製作單位已於5月27日召開記者會正式發表，各方面籌備工作正「緊鑼密鼓地有序開展中」。全劇並以「中共領導的多黨合作和政治協商制度的偉大實踐」為主題，以詩人柳亞子與毛澤東「詩詞唱和、親密交往的故事」為主軸。
文匯報4月間報導，當時開拍的「鯤鵬擊浪」，則描述毛澤東從1918年到1921年間的「心路歷程」，凸顯毛澤東「如何在紛繁雜亂的眾多主義中尋找馬克思主義，並決定『為之奮鬥一生』的故事」。
華聲在線7月下旬報導，被稱為「重大革命題材電視劇」的「問蒼茫」，在中國知名的浙江橫店影視城殺青。內容描述的是青年時代的毛澤東在1921至1927年間，以「探路者」、「早行人」的姿態投身工運、農運、國共合作、農村調查，以「探索中國革命道路」。
湖南省益陽市官方的「益陽發布」則指，「重大革命歷史題材」電影「出發」，9月1日在湖南開拍，描寫毛 澤東1917年在湖南第一師範遊學、調研的歷程，立下了「改變中國和世界」的志向。
至於9月9日毛澤東逝世47週年當天，人民日報微博帳號發表短文，指毛澤東是「近代以來中國偉大的愛國者和民族英雄，是領導中國人民徹底改變自己命運和國家面貌的一代偉人」。「他說，『人民，只有人民，才是創造世界歷史的動力』」。
同一天，湖南省韶山管理局在韶山毛澤東廣場，向毛澤東銅像舉行敬獻花籃儀式。三湘都市報報導形容，「五湖四海的遊客和本地市民，不約而同趕往韶山毛澤東銅像廣場，表達一份『最深切的緬懷』」。（編輯：邱國強/周慧盈）1120910