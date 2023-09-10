陳怡蓉嫁名醫7週年遊馬爾地夫 淪陪襯不爽「下次度蜜月還要去」
44歲陳怡蓉嫁給整形名醫薛博仁，育有獨生女Bambi，本月剛好迎接他們結婚7週年銅婚紀念日。他們一家3口正在夢幻旅遊勝地馬爾地夫享受，不過旅程中看著女兒與老公，陳怡蓉突然有感而發，認為自己只是陪襯，「原來我的7週年是蹭女兒的5歲大壽」。她還愛開玩笑，向《NOWnews今日新聞》表示：「下次度蜜月我還要去！」
記者蔡依庭／台北報導
陳怡蓉在臉書分享一系列和老公、女兒馬爾地夫的美照，纖細身材、凍齡外表根本不知已經是個媽。以為是開心享受天倫之樂，她才默默地發現根本不是這麼一回事，因為這回去的名目是「女兒5歲大壽」。
她在臉書小抱怨：「女兒的5歲大壽，醫生決定跟她來個3人小旅行，到了飯店才發現原來這個月也是我們的（結婚）7週年，原本甜甜的感覺更甜了，直到女兒生日當天，眼看著她吹過蠟燭的蛋糕拿過來換我吹、她拿到的花束拿過來換我拿，我突然明白，原來我的7週年是蹭女兒的5歲大壽。」
不過陳怡蓉就是很詼諧愛講完笑話，她心裡知道薛博仁有多愛她，今年生日時偽單身和閨蜜去韓國購物花了上百萬韓圜，老公也準備驚喜賀禮，包、鞋、衣服一樣都沒少。對於這次的旅程，陳怡蓉還是感到非常滿意，她向《NOWnews今日新聞》分享：「這是一個很美很美的地方，每天起床看著窗外心情都很好，好到老公怎麼講垃圾話我都覺得好可愛，果然心裡會影響生理，難怪很多人去了回來都有二胎。」