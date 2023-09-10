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洪佩瑜6000萬點閱《踮起腳尖愛》MV消失！她解釋原因　曝心情複雜

▲洪佩瑜在演唱會上親揭6000萬點閱《踮起腳尖愛》MV消失心情。（圖／何樂音樂提供）
▲洪佩瑜在演唱會上親揭6000萬點閱《踮起腳尖愛》MV消失心情。（圖／何樂音樂提供）

記者吳雨婕／綜合報導

歌手洪佩瑜唱紅神曲〈踮起腳尖愛〉，被譽為「樂壇最神祕原唱」的她，今年以首張專輯《明室》奪下金曲獎最佳新人殊榮，她昨（9）日舉辦「無慣例的晚上」專場演唱會，演唱在新版〈踮起腳尖愛〉時，提到原版在YT高達6000多萬點閱的歌曲MV消失原因，其實心情很複雜，複雜之下又有感謝。

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許多人發現代表作〈踮起腳尖愛〉原本在YouTube高達6000多萬點閱的版本突然隱藏消失，在演唱會上，洪佩瑜表示：「知道幫我上傳音檔的那位朋友把原版音檔撤掉了，有寫了撤掉的原因，就是希望可以讓這首歌回到原唱的身上，也讓流量回到新版本。我心情是偏複雜的，但這個複雜之下是很感謝的，我覺得聽我歌曲的人們，或是一直以來等待著我、陪伴著我的人們，都非常非常善良，也很重視作品的好，我覺得這一點我是非常感謝的。」

▲洪佩瑜舉辦演唱會。（圖／何樂音樂提供）
▲▼洪佩瑜舉辦「無慣例的晚上」專場演唱會。（圖／何樂音樂提供）
▲洪佩瑜舉辦演唱會。（圖／何樂音樂提供）
 
洪佩瑜在演唱新版〈踮起腳尖愛〉前，她再一次對滿場粉絲感謝：「人數比我想像中多，謝謝你們來，我現在很幸福！」該曲數位上架後受到樂迷們喜愛，對於這樣的契機她自剖：「現在有這個機會以現在的模樣跟大家見面，用2023的版本去回應當時那個青澀的自己，它就是一個緣分，在對的時間做了這件事情，也有著很好的意義，在這個狀態下完成了這個版本。」

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