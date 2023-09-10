基泰董座請辭！蔣萬安怒批：現在不是離開時刻　明提第二波假扣押

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蔣萬安說，副市長李四川一早跟總經理舉行會議，達成3點結論，包括基泰要提供1億元到法務局的信託帳戶、針對搶救工作、安置、以及復原所用；第二，台北市政府一定是在徵求受災住戶意願為前提下，做後續重建會全力配合；第三，提供租屋租金三年選項。
所以他看到基泰建設總經理在記者會上重申這三點，市政府會強力監督全力要做到這些也不只是這些，後續還有很多基泰要負起責任的地方。
針對基泰建設總經理馮先勉在記者會中說，台北市政府第一波假扣押6000多萬元，而他們提出1億元，蔣萬安則強調，事實是不容混淆，台北市政府昨天提出的是第一波假扣押，是針對市政府部分， 後續還有25戶受災戶部分、以及後續重建部分，會有第二波假扣押，北市府一定是全力確保受災住戶權益，這一點市府立場非常堅定。
而有住戶擔心假扣押擔保金過高的問題，蔣萬安說，這部分會由北市府先行墊支，所以住戶不要擔心，另外關於住戶後續不管是安置、重建、財物損失相關費用，都會一併納入在扣押申請範圍內；另外其他住戶相關損失，都會在經過結構技師相關專業鑑定，這些一定會和受災住戶站在一起。
至於有議員抨擊，有受災戶民眾不願意到南港中繼宅居住，蔣萬安強調，這與事實不符，提供多元選項讓受災戶來選擇，要住旅館沒有問題，都協調好旅館；要住在適合地點租屋，也提供租屋補貼三年；要到南港社會住宅，也提供家具設備與相關房型，都完備好，他們要選擇都沒有問題。
最後對於基泰的人是否應該向住戶道歉，蔣萬安表示，要展現誠意還是應該要面對住戶，包括慰問金跟了解民眾需求，這點基泰應該會做到。
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