火辣DJ來台選啦啦隊被偷拍！西門町色狼還嗆：不想被拍就別穿太少
香港火辣女DJ蘇小小憑藉性感又逆天的好身材，成為PTT表特版常客，深受台灣網友喜愛，IG上更擁有33.4萬名粉絲追蹤。沒想到，昨（9）日特地飛來台灣徵選啦啦隊的蘇小小，卻在西門町遇到偷拍狼，而且對方被抓到後還用廣東話嗆她，「妳不想被人偷拍？就不要穿這麼少的布料出門啦！」
記者詹鎰睿／綜合報導
蘇小小昨日晚間在IG限時動態上PO文，描述她在西門町被偷拍的狀況，只見她穿著白色的長版上衣，蓋過褲子營造現今流行的「下身失蹤」造型，結果該名偷拍狼被逮到後，還用流利的廣東話嗆聲，「妳不想被人偷拍？那就不要穿著麼少的布料出門啦！」
後來蘇小小先是貼出性感的生活照自嘲，「你們這些人都沒見過什麼是真正的布料少...」，最後才寫下自己的心聲，「不過，我真的不覺得穿著性感、布料少就等於可以被偷拍、非禮、甚至強X，不應該合理化這些事吧！」
事實上，蘇小小當天下午才剛參加完台啤雲豹啦啦隊「電豹女」的徵選會，並順利成為一位練習生，結果晚上竟發生被人偷拍的狀況，也讓不少台灣粉絲感到錯愕。對此，《NOWnews今日新聞》稍早詢問電豹女關心此事，截稿前尚未得到回應。