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最稀少的豐田，Toyota推出僅產三輛之GR Supra GT4 “100 Edition”

▲ 最稀少的豐田，Toyota推出僅產三輛之GR Supra GT4 “100 Edition”
▲ 最稀少的豐田，Toyota推出僅產三輛之GR Supra GT4 “100 Edition”

Carture 車勢文化

為參賽Toyota開發的GR Supra GT4賽車，自2019年開賣已成功售出100輛，為紀念這重要時刻，Toyota決定推出可說是史上最稀有的限量特仕車，那就是僅將生產三輛的GR Supra GT4 “100 Edition”。

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Toyota在2022年再發表了進化的GR Supra GT4 EVO，至今了GR Supra GT4已累計參加了 300 多場比賽，取得了 43 場分組勝利和 125次登上領獎台。專為收藏家打造的GR Supra GT4 “100 Edition”，將僅採用離子橙車色，預計在2023年稍晚在歐洲上市，而GR Supra GT4 “100 Edition”將只配發至三大洲販售，除了歐洲，美洲與亞洲也各有一輛配額。

GR Supra GT4 “100 Edition”基本上是以GR Supra GT4 EVO為基礎衍生，但不會受GT4賽事規則認證，是一輛專為賽道日開發的道路版賽車。有趣的是不為參賽而生，但GR Supra GT4 “100 Edition”不僅有獨特的離子橙塗裝，引擎蓋散熱孔與可提供更高下壓力的前空力套件，並還配置了新的碳纖維後視鏡與LED頭燈。

動力系統沿用經強化的3.0 升六缸渦輪增壓引擎，搭配不具消音器的新排氣系統，讓車主賽道上可以盡情地奔馳時，聆聽奔放的聲浪。

進入車內，GR Supra GT4 “100 Edition”也將副駕駛座加了回去，雙前座街配置OMP的賽車座椅與多點式安全帶，並在椅背繡有100 Edition徽飾，另在中控台上嵌有「1 out of3 100 Edition」的專屬銘牌。另每輛車都還會附贈一組有著GR Supra GT4 “100 Edition”專屬徽飾的防汙車罩。

極為稀少的GR Supra GT4 “100 Edition”，建議售價為 220,000 歐元（不含稅和運費）。

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AI倪珍報新聞