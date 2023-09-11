▲ 【試駕】有了福斯商旅Caddy California，到哪都是我的露營地

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以往對於露營印象就是搭帳篷好麻煩，不過後來因工作關係有過數次露營體驗，對露營的好感度也漸漸提高，但對於要自行組搭帳篷依舊提不起勁，設備都已備好的懶人露營或露營車等方式相對符合喜好。其中以露營車來說有著更高自由度，不受營地限制隨時隨地就能享受露營，只不過露營車不論福斯商旅的California、廠商自行改裝或露營拖車等售價都不低，但福斯商旅不愧是最會做露營車的品牌，除之前適用於Caravelle的VanLife Box好野露營組，先前則推出售價更親民，各項露營基本所需配備也都俱全的Caddy California。
在外觀上Caddy California與一般Caddy並無明顯差異，不過為營造露營氣氛在車頂則有配置車頂架及Thule伸縮式車側遮陽棚，光是如此還不夠，方才有說基本的露營設備Caddy California皆有提供，為能讓車主徹底放鬆及體現露營精神，Caddy California還配有戶外折疊桌椅，如此一來只要覓得所愛景色即能變身成為戶外客廳，優閒的享受眼前風景。
有悠哉的心情和美景伴隨下當然還要有美食和你喜愛的飲品才稱得上露營，對此也有準備隱藏式流理台、瓦斯爐、餐具置放儲物區等烹飪相關設備，這樣只要備妥食材與個人用品，不論身處何處或是在營地都能輕鬆料理佳餚。
放鬆吃飽喝足後就會想要休憩一下，這部分Caddy California可不是將座椅倒平如此克難，而是配備碟型彈簧床架與雙人摺疊臥鋪，只要將後座椅倒放將床鋪展開，即創造出二人皆舒適的空間，若搭配選配的全景玻璃車頂更能在藍天或星空伴隨下入眠。此環境空間不僅可以稍作休憩甚至想要在車上過夜也不成問題，然而為了不被外在環境影響睡眠品質，Caddy California還貼心提供可拆式環艙遮陽簾，能將全車車窗與玻璃車頂完全遮蔽，打造出私密性極高的隱蔽空間。
看到Caddy California配備如此豐富的露營設備加上又載人情況下，車重肯定會突破2噸，不過無須擔心會因此而無力重拖，Caddy California搭載2.0升柴油引擎，行進間雖稱不上強勁，但122hp最大馬力與32.6kgm峰值扭力讓起步擁有相當輕盈且敏捷的反應，就算高速再加速也游刃有餘，在享受輕鬆無負擔駕駛感受之餘，20.2km/L的平均油耗也能減少油費支出。
除露營時所給予的舒適，搭載MQB平台的Caddy California，在行路表現已沒有任何商用味道，換取更多的是和休旅車幾乎無異的舒適乘坐感受。不僅如此也還配備全速域ACC主動車距調節巡航、Lane Assist車道維持、主動式車道修正輔助、Travel Assist智慧車陣穿梭系統，在Level 2半自動駕駛輔助下讓旅途過程更輕鬆寫意。
Caddy California的推出讓露營車入手門檻大幅降低，有別於傳統搭帳篷露營，Caddy California擁有更高的機動性，只要到一處你愛的景點或秘境，簡單輕鬆地展開設備就能悠哉的享受當下，露營的目的不就是該如此。