TANK消失10年！自曝錄影心臟遭電擊 對舞台產生陰影「我會恐慌」
歌手TANK（呂建忠）唱過許多膾炙人口的歌曲，如〈給我你的愛〉、〈專屬天使〉、〈非你莫屬〉等等。近日他登上陸綜《時光音樂會》被問到這10年都去哪了，他坦言曾在節目上因心臟病發被電擊，從此對舞台產生陰影。
記者薛羽彤／綜合報導
TANK天生有心臟疾病，2012年和唱片公司結束合約後，因心臟病減少演藝活動，淡出歌壇多年。近日他受Ella（陳嘉樺）邀請登上陸綜《時光音樂會》，Ella與TANK有多年好交情，錄影過程TANK突然太緊張一直眨眼，導致視覺開始模糊，只好不斷深呼吸、吐氣，甚至頻頻嘆氣，直呼「我氣提不上來」，Ella發現後立刻跟節目組要求休息。
節目上，Ella詢問TANK消失歌壇的原因，TANK坦言因為上台前都會緊張，加上心臟病的原因，只要心跳太快就會被去顫器電擊，某年上哈林的節目《超級歌喉讚》錄影時，演唱到一半被電擊，讓他從此對舞台留下陰影，「之後每一次面對舞台我都會恐慌。」
節目中，TANK也在眾人的陪伴下，獻唱〈三國戀〉，經典歌曲掀起粉絲滿滿回憶。TANK當年是S.H.E的師弟，他坦言自己是一個非常不擅於社交的人，不過每次只要現場有Ella在他都會很放心，因為對方都會主動找他聊天，讓他卸下緊張的包袱。而TANK和Ella離開唱片公司後，這次能在節目上同框，也不少人直呼「時代的眼淚。」