TANK被爆劈腿6女、酒駕！招認酗酒荒唐行徑 掰了2年短命婚險丟命
擅長創作的歌手TANK（呂建忠），曾譜寫〈專屬天使〉、〈非你莫屬〉等情歌，在經紀公司包裝下一直給人深情款款的形象，沒想到私下的他，卻被前女友Essa爆料過劈腿6個女友、涉及酒駕肇逃，2012年結婚後育有1女，依舊沉迷酗酒，讓老婆無法接受，短短2年就離婚，成為生命中低潮期，Ella陳嘉樺在陸綜《時光音樂會》笑提這段往事，讓TANK糗到不行，開玩笑說「妳很煩耶」。
記者江芷稜／綜合報導
TANK曾在《單身行不行》節目提到，24歲時演藝事業發展不錯，一度產生大頭症，後來因姊姊過世、爆發心律不整，只能用酒精麻痺自己，經常凌晨宿醉後帶著酒氣上班，工作完再繼續找朋友喝酒，度過5年荒唐歲月，這期間認識擔任平面模特兒的前妻，鬧出劈腿6女的行徑，直到經紀合約結束後2012年閃婚，依舊沒有改善，他拚命酗酒導致生活狀況連連，和前妻短短2年婚姻宣告結束。
後來，TANK因酗酒出車禍撞傷頭，導致腦裡瘀血壓迫到神經，開始頭暈、想吐，住進重症病房，身邊不見妻女相伴，經由手術撿回一命後，在鬼門關走了一遭，才讓他意識到人生終點就在眼前，開始反省自己的行為，決定該振作了。轉捩點則是TANK返回教會，在牧師安排下專心於信仰活動，逐漸戒掉酗酒習慣，重回人生的軌道上。
TANK在2014年離婚後，在社群平台上懺悔過往的荒唐歲月，也重拾麥克風唱歌投入公益活動，希望未來給教會的小孩當一個好榜樣，這次難得和Ella相見，Ella笑說上次見面就是在TANK的婚禮上，S.H.E集體送上祝福，結果沒過多久就聽說他離婚消息，大方聊起師弟的感情事，意想不到的發言惹得眾人發笑，TANK忍不住笑罵「妳很煩耶」，不願多談荒唐過往。