營養午餐不營養！8成學生吃不飽　教育部：持續推動學校午餐專法

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為什麼寧願餓肚子也不吃？調查發現7成5的國中生說有不喜歡的菜色，6成說有不喜歡的味道，4成左右的學生認為口感不好、菜色太重複及太油。國中生給學校的營養午餐打分數，平均只得到51.3分的不及格分數。
兒盟指出，本次調查於22縣市各抽樣5家國小、2家國中，記錄2023年6月12日至16日於教育部「校園食材登錄平台」所登錄的營養午餐內容，結果發現154所學校中，有超過2成每週提供炸物2次以上，更有9所學校每週提供3次炸物，近4成每週提供2次以上丸類、香腸、重組雞塊、加工品，恐違反國健署「學校午餐食物內容及營養基準」。
兒盟表示，根據中華民國營養師公會全國聯合會於今年5月指出，全台僅約有630名營養師在協助處理營養午餐事宜，平均不到19%的學校有營養師，學校大都是由非營養專業的校護甚至一般教師擔任午餐秘書，缺把關也難怪營養不起來了。
兒盟表示，各地方政府往往因其財政狀況或在地因素各行其是，造成22個縣市就有22種學校供餐方式，缺乏全國一致並符合最基本要求之供餐制度，呼籲教育部儘快設立營養午餐專法；目前營養午餐的價格沒有公開透明的機制，更無從得知食材、人事、設備費用的比例，家長無從得知繳交的營養午餐費用使用在哪裡，呼籲政府應促成價格透明，提升營養午餐品質。
教育部回應，依據衛生福利部國健署所公布「學校午餐食物內容及營養基準」，設計國小至高中學生於學校午餐菜單應攝取之熱量、營養素及六大類食物份量之注意事項，包含盡量不使用魚、肉類半成品，油炸1週不超過2次等，提供學校作為開立菜單的依循。
教育部表示，目前學校午餐使用三章一Q標章（示）食材占比，已達98.05%，維護學校午餐食材安全性；自111年5月1日起提高食材補助費用，使用可溯源食材補助每人每餐10元，其中，偏遠地區學校補助每人每餐14元，支持使用國產食材成本，穩定學校午餐品質。
教育部說，為強化學生午餐營養安全衛生，制定完備的學生午餐制度及推動飲食教育之法源依據，教育部部國教署持續推動午餐專法，前有擬具「學校午餐條例（草案）」並於108年4月3日公告，並召開多次公聽會及座談會，蒐集各界意見，目前名稱調修為「學生午餐及飲食教育條例（草案）」。
教育部提到，考量經費編列、人員配置規劃、偏鄉學校午餐供應等議題仍需討論確認，為使專法立法後的實際運作順利，爰於109年辦理「公立國民中小學午餐廚房精進計畫」，又於110年經行政院核定「推動偏鄉學校中央廚房計畫」，從興建廚房、補助設備、補充人力、運送、使用可溯源食材、精進菜單方案提高偏鄉午餐費達62元等項目予以協助，投入金額超過63.1億元，讓學生繳交之午餐費用至少9成回到食材上。將逐步透過前揭計畫因應現場實務需求，並蒐整資訊，提供制定學校午餐專法參考。
另外，教育部也將持續依相關法令規定，結合行政院食安五環，定期會同衛福部、農業部、地方政府落實中央聯合訪視抽查、地方政府主動全面督導、學校落實管理三級校園食品安全衛生管理機制，並要求學校確實驗收食材，維護午餐供應品質。