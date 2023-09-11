搞笑女神「冬天」撂超溜台語　公開腳底水噹噹秘訣

在社群平台擁有超過40萬人追蹤，經常用台語分享生活中各類搞笑影音的冬天，近日特別回台灣參加了華山的「屾屾市 台南來了」活動，會參加此活動除了受到La Glow品牌的邀約外，冬天本身其實也是個道地的台南人，待在澳洲許久，超級想念家鄉的美食，在活動中可是嚐遍台南的好味道。冬天表示：「這次回台灣真的太值得了！不用頂著台南的高溫，就可以吃到超級多的美食。」
今年才24歲的冬天，可是個職業軍人退伍，當年因為愛運動，同時也想體驗不一樣的生活，因此選擇了軍人作為自己人生的第一份職業，年限屆滿後，跑去澳洲打工渡假，開始透過IG用道地的台語分享在澳洲生活的大小事，搞笑的風格也因此受網友們的喜愛。原本想像打工渡假應該是件簡單的事，孰不知澳洲的氣候與台灣完全相反，乾燥的澳洲讓她不得不開始注重保養這件事。冬天表示：我就是覺得保養很麻煩，一堆瓶瓶罐罐，以前覺得年輕有本錢可以不保養，但去了澳洲之後，真的從頭到腳都需要保養，不然我的皮膚真的就跟台南的乾麵一樣乾。尤其是腳底，除了之前當軍人留下的厚繭外，到了澳洲更是常常出現裂痕。
冬天在社群平台分享此事後，有網友推薦她La Glow的「深層修護嫩足霜」，之前完全沒有接觸過足霜的她，對於產品的既定印象就是油油黏黏的。使用過後發現居然一點都不黏膩，而且超級好吸收，冬天受訪時表示，了解成份發現其中含了4%尿素，可提升角質層的含水量，搭配La Glow嫩足護理器，對於怕複雜保養的她，真的做到快速保養又有效果，再也不怕因為工作或運動讓雙足見不得光了！這次出席La Glow擔任一日店長，體驗過程說最新奇的是由猛男鮮肉協助服務足療，也對於這樣的安排感到支持，表示希望不分男女都可以大方享受保養帶來的好處；也提到每次回台灣都會囤貨一年份的隱形眼鏡帶回澳洲，而這次除了隱形眼鏡外，更想把La Glow的「深層修護嫩足霜」也囤貨回澳洲，分享給她在澳洲的朋友們。
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