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搞笑女神「冬天」撂超溜台語　公開腳底水噹噹秘訣

▲經常用台語分享生活中各類搞笑影音的冬天，近日特別回台灣參加了華山的「屾屾市 台南來了」活動。（圖／品牌提供）
▲經常用台語分享生活中各類搞笑影音的冬天，近日特別回台灣參加了華山的「屾屾市 台南來了」活動。（圖／品牌提供）

本報訊

在社群平台擁有超過40萬人追蹤，經常用台語分享生活中各類搞笑影音的冬天，近日特別回台灣參加了華山的「屾屾市 台南來了」活動，會參加此活動除了受到La Glow品牌的邀約外，冬天本身其實也是個道地的台南人，待在澳洲許久，超級想念家鄉的美食，在活動中可是嚐遍台南的好味道。冬天表示：「這次回台灣真的太值得了！不用頂著台南的高溫，就可以吃到超級多的美食。」

今年才24歲的冬天，可是個職業軍人退伍，當年因為愛運動，同時也想體驗不一樣的生活，因此選擇了軍人作為自己人生的第一份職業，年限屆滿後，跑去澳洲打工渡假，開始透過IG用道地的台語分享在澳洲生活的大小事，搞笑的風格也因此受網友們的喜愛。原本想像打工渡假應該是件簡單的事，孰不知澳洲的氣候與台灣完全相反，乾燥的澳洲讓她不得不開始注重保養這件事。冬天表示：我就是覺得保養很麻煩，一堆瓶瓶罐罐，以前覺得年輕有本錢可以不保養，但去了澳洲之後，真的從頭到腳都需要保養，不然我的皮膚真的就跟台南的乾麵一樣乾。尤其是腳底，除了之前當軍人留下的厚繭外，到了澳洲更是常常出現裂痕。
 

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▲網紅冬天出席記者會活動用超溜台語分享自己足部保養的心路歷程和小撇步。(圖／品牌提供)
▲網紅冬天出席記者會活動用超溜台語分享自己足部保養的心路歷程和小撇步。(圖／品牌提供)
冬天在社群平台分享此事後，有網友推薦她La Glow的「深層修護嫩足霜」，之前完全沒有接觸過足霜的她，對於產品的既定印象就是油油黏黏的。使用過後發現居然一點都不黏膩，而且超級好吸收，冬天受訪時表示，了解成份發現其中含了4%尿素，可提升角質層的含水量，搭配La Glow嫩足護理器，對於怕複雜保養的她，真的做到快速保養又有效果，再也不怕因為工作或運動讓雙足見不得光了！這次出席La Glow擔任一日店長，體驗過程說最新奇的是由猛男鮮肉協助服務足療，也對於這樣的安排感到支持，表示希望不分男女都可以大方享受保養帶來的好處；也提到每次回台灣都會囤貨一年份的隱形眼鏡帶回澳洲，而這次除了隱形眼鏡外，更想把La Glow的「深層修護嫩足霜」也囤貨回澳洲，分享給她在澳洲的朋友們。
 

▲冬天希望不分男女都可以大方接受和培養保養習慣。（圖／品牌提供）
▲冬天希望不分男女都可以大方接受和培養保養習慣。（圖／品牌提供）
9/10-9/17 下單「深層修護嫩足霜」，結帳輸入優惠碼「grace0910」，贈「玫瑰粉皮革收納盒」乙個，數量有限，送完為止！更多訊息請上La Glow官網

▲產品有「淡雅鈴蘭」及「清新檸檬草」二種香調，吸引多名網友前來現場朝聖購買和冬天合照。（圖／品牌提供）
▲產品有「淡雅鈴蘭」及「清新檸檬草」二種香調，吸引多名網友前來現場朝聖購買和冬天合照。（圖／品牌提供）

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