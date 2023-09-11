伍佰獨白6分鐘又酷又可愛！自曝只用金色水壺：因為我是Rockstar
「搖滾天王」伍佰出道超過30年，唱遍無數經典歌曲，是台灣搖滾樂的代表性人物。近日他登上雜誌分享生活必備的10樣物品，包含手電筒、小型電風扇、小鉛筆等等，還有金色的水壺，他笑說：「為什麼是金色的，因為我是Rockstar要用金色的。」
記者薛羽彤／綜合報導
伍佰除了在音樂上的表現外，生活低調幾乎不上綜藝節目，近日他登上雜誌分享生活必備的10樣物品，也讓人看到伍佰可愛的一面。伍佰透露隨身一定會帶著相機，捕捉街上畫面；除了音樂之外，最喜歡的東西是香氛蠟燭，為此還買了一箱放在家。
伍佰透露，自己寫歌時都是用鉛筆，很喜歡鉛筆摩擦的聲音，而手上這支鉛筆是他去日本博物館買來的，由於太好寫變超短伍佰都捨不得丟，還特別買延長器接上繼續使用。此外，伍佰還分享自己一定要有手電筒，當年到美國做音樂，看到葛萊美獎大師Bill Schnee都拿著手電筒調效果器，伍佰喜歡家中燈光昏暗，因此也開始用手電筒找東西。
伍佰必備物品還有購物袋、耳機、小型電風扇、髮圈、去汙紙，最後一樣是水壺，他非常喜歡這款水壺，已回購多次，並透露原因「因為它是金色的」，伍佰解釋：「因為我是Rockstar，所以要用金色的。」
伍佰罕見在鏡頭前獨自說那麼多話，影片最後還強調「沒有下次了」，讓粉絲笑翻，紛紛表示「伍佰老師真的很酷又很可愛」、「總是有股樸實自然的瀟灑，這就是伍佰老師」、「全台灣能夠又酷又可愛的藝人大概只有伍佰了」、「好可愛 好真誠 怎麼有辦法不喜歡這樣的人呢。」