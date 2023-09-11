▲不只避免高嘌呤飲食！　北慈研究：「1飲食法」有效降低高尿酸血症腎病變

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研究：高尿酸血症與腎臟病變有關嘌呤為構成細胞核的基本物質，有八成會在身體細胞新陳代謝後產出，剩下兩成則是飲食攝取後消化代謝而產生。但若是身體代謝能力較差或飲食經常攝取過多嘌呤就可能導致高尿酸血症，其尿酸濃度過高(＞7㎎/dL)所形成尿酸結晶會造成腎小管阻塞，引起急性腎衰竭。
許多研究期刊都顯示，高尿酸血症與腎臟病變擁有高度關聯性，如過去曾有日本學者對近五萬名日本男性鐵路工作者進行研究，發現高尿酸(＞8.5㎎/dL)者較正常尿酸者有超過八倍的腎衰竭發生風險。
高嘌呤食物影響尿酸濃度許多食物都存在嘌呤，但高尿酸血症患者應避免高嘌呤飲食，如動物內臟、畜肉、水產等都是常見的高嘌呤食物，容易造成人體尿酸濃度過高。郭克林主任表示，過去對於高尿酸血症產生慢性腎臟病風險的研究僅針對於低嘌呤飲食，並無侷限於素食飲食，而動物性食物中的嘌呤含量遠高於植物性食物，因此研究團隊基於上述論點而引申出素食可能與是高尿酸血症患者發生慢性腎臟病的預防策略之一，故而針對2005年9月5日至2016年12月31日在台北慈濟醫院接受健檢的高尿酸血症患者進行研究。
預防併發慢性腎病 素食是預防方式之一郭克林主任說明，研究結果指出，高尿酸血症發生腎臟病變的危險因子有因攝取過多嘌呤造成的高尿酸水平、高身體質量指數(BMI)、抽菸習慣、糖尿病與高血壓，而純素食飲食模式能夠降低前兩者指標，進而降低31％慢性腎臟病的發生風險。建議患有高尿酸血症的患者應遵從低嘌呤飲食，若能以純素食作為主要飲食模式並搭配適當運動，能更有效預防併發慢性腎臟疾病的風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59176
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