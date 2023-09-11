曼谷司機疑企圖將大馬遊客「賣豬仔」　泰國政府：誤會一場

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泰國旅遊局表示，事發後已傳喚司機以及叫車平台inDrive的公司代表說明，發現這可能是司機和乘客之間因語言障礙及雙方溝通不良，導致誤會發生。泰國警方強調，被指控的司機沒有犯罪紀錄，平時的正職工作是從事醫療器材相關產業，開車接送客人只是副業賺點外快。
泰國駐馬來西亞旅遊局表示，司機已因在開車期間通話長達55分鐘遭到訓斥。
司機表示，車上使用的地圖是inDrive內建，所有參與該叫車平台的司機都必須使用，可能是因此顯示出來的路線和乘客手機上的地圖不同，而且當時路上塞車，也會對導航造成影響。
司機坦言當天在車上講電話曾提到車內情況，因為他的表弟發生車禍，他透過電話協助處理賠償與就醫相關問題，當時一心只想趕快把乘客送到目的地，緊接著去處理表弟的事，所以一直在講電話，也有告知家人目前車上狀況。
至於乘客指控司機不讓他們下車上廁所，司機聲稱當時車子已經開進強制右轉且擠塞的車道，實在沒有辦法半路停車，他曾建議乘客到距離最近的加油站，但他們堅持去購物中心上廁所，雙方並未達成共識。
曼谷驚魂記
這起震驚馬來西亞及泰國兩地的疑似「叫車險被載去當豬仔」事件，在看過司機的說法後，再來回顧乘客的說法。
9月5日一位名為Andrew Tong的馬來西亞網友在臉書發文分享經歷這場曼谷驚魂記，當時他和友人總共2男3女透過inDrive叫車，要從Ascella Bangkok Hotel前往泰國曼谷廊曼國際機場，在晚上7點左右上車。
Andrew提到，這輛車的玻璃窗全黑，也不像一般的計程車司機會協助搬行理，上車不久後，司機開始打電話，並且詢問他們關於這次旅行的細節，而且看來對車上的女乘客頗感興趣。
隨後，他們其中一名能聽懂簡單泰語的朋友，聽到司機向電話另一頭報人數、乘客來自哪國、性別等資料，並且把他們的一舉一動都告知對方，更可怕的是，司機用泰語說「菲律賓」、「佣金500泰銖一天」，甚至說自己覺得「興奮又緊張」。
他們一行人越想越怪，這時打開手機上的導航APP，發現跟司機的手機地圖顯示的到達所需時間相差頗大，司機看到他們在看地圖，竟然跟電話中的友人說：「我想他們部份人懂泰語。」
這時他們要求司機讓他們在附近的大型購物賣場Siam Center下車，遭到司機拒絕，司機跟電話中跟對方說：「我想他們知道了......他們在嘗試逃走。」最後這5位馬來西亞遊客趁塞車時開門下車，並在後車廂拿出行李逃跑。
男子表示，上網分享經驗是想提醒大家，出門在外要留意司機，如果可以，還是搭正規的計程車比較好。