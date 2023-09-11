寶可夢火箭隊飛上天！淡大「Jessie」火箭今發射成功

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淡江大學航空太空工程學系系主任蕭富元說明，今年6月淡江大學「淡江一型」科研探空火箭成功發射，完成射高4827公尺的任務，已驗證火箭研製與系統整合能力，通訊與遙測系統也運作得宜。
蕭富元提到，這次的「Jessie」以「淡江一型」為基礎，同樣是使用新興的固體推進劑RNX的單節火箭，目的為進一步驗證科學酬載與複材箭身的結構設計，目標射高4.2公里，並加上降落傘以回收火箭。
蕭富元說，本次火箭能順利研發，要感謝威凱自動化、國森接著劑填縫劑、信邦電子、翰可國際等單位在技術或經費上給予支持，也要特別感謝尾翼承製廠商威凱自動化及複材膠合廠商國森接著劑填縫劑此次協助，本火箭發射時即使遇到強風，箭身結構及尾翼也正常運作。
淡大航太系探空火箭計劃主持人、教授王怡仁進一步說明，「Jessie」建構在「淡江一型」的基礎上，除了採用輕量化的複合材料箭身，也增加任務酬載，包括裝設磁場量測計、應變規及加速規。
王怡仁指出，「磁場量測計」功能為量測飛行中箭身環境的地磁分量變化，而「加速規」量測箭身振動頻率，此兩者將相互比較，以驗證箭身振動頻率與地磁分量變化頻率的相對關係；「應變規」則是量測箭身的振幅，以記錄箭身的振動幅度，這些結構振動的資料，可做為淡江航太系下支全型火箭「Polaris」箭身振動分析及減振的參考。
王怡仁說，這次發射已經驗證該實驗室在結構設計及空氣動力計算模擬已經俱備基本能力，複材製作箭身與設計也符合此次任務需求，尾翼膠合情況完全與預期相同，至於酬載量測數據，仍在分析中。
淡大航太系三年級學生、任務指揮官倪昕呈透露，由於淡江團隊經常戲稱自己為「火箭隊」，因此取寶可夢裡火箭隊的領導者－武藏的英文名字「Jessie」為火箭命名。「Jessie」總重為42公斤，總長2.87公尺，最大直徑13公分，飛行高度最高能達到4.2公里，平均推力為2164牛頓、最大推力為2898牛頓，燃燒時間7秒，總衝量則約為15,000牛頓‧秒。
國科會表示，期待持續透過國家太空中心委辦的科研火箭研發計畫，培育更多太空人才，推動台灣太空技術發展。
太空產業鏈包含衛星製造、太空運輸、地面設備、衛星資料應用四大領域，淡江大學除了具備火箭製造與發射技術外，也參與成功大學Lilium立方衛星星群計畫，負責軌道控制技術開發，預計於2025年發射。