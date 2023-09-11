嘉義、台北國中男生公費打HPV疫苗 國健署揭全國規劃
衛福部國健署自106年起，公費提供國中女生接種HPV（人類乳突病毒）疫苗，嘉義市今（112）年起進一步公費提供國中男生族群接種，台北市則預計在明（113）年跟進。對於是否規劃全國性的國中男生HPV疫苗公費接種措施，國健署長吳昭軍表示，現階段公費對象仍以女性族群為主，男性則有待更多國際實證與台灣研究完成後考量。
記者林志怡／台北報導
台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會今（11）日上午舉行記者會指出，美國超過7成的口咽部相關癌症患者病因與HPV感染有關，台灣相關流行病學研究也指出，約30%的口咽癌為HPV持續感染所致，且男性在HPV感染後自然產生抗體比例低於10%，為重複感染HPV的危險族群，因此建議男性也要施打HPV疫苗。
嘉義市已公布公費提供國中男生族群9價HPV疫苗，台北市則將在明年跟進相關措施，至於後續中央是否有對應政策，吳昭軍表示，如果各地方政府財政狀況允許相關給付，國健署不反對地方政府幫男生打HPV疫苗，但目前中央策略仍以女性相關HPV防制為主要目標。
吳昭軍說，台灣自106年起執行國中女生HPV疫苗公費接種政策、藉此降低子宮頸癌發生率，在經費有限的情況下，希望先對「最有效的對象」執行公費措施、先從子宮頸癌處理好，就接種現況來說，去年改為提供9價疫苗後，接種率才提升到9成以上，目前要持續觀察此一趨勢是否維持。
至於男性公費接種，吳昭軍說，目前女性HPV疫苗公費措施每年需要將近3億元的預算，若加入同年齡層男性，將再增加2億多的預算，不過最主要考量還是效益問題，後續有更多國際實證或台灣研究證實頭頸癌與HPV關係密切後，會再進行評估與討論。