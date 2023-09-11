反諷賴清德領納稅金卻不遵守憲法 蕭旭岑批：愧對台灣人託付
前總統馬英九今（11）日出席「2023地緣政治高峰論壇」時，砲轟總統蔡英文、副總統賴清德的「新兩國論」危害兩岸關係和平穩定。賴清德競選辦公室則發聲明反批馬英九領人民的納稅錢，卻配合中國統戰思維。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑則轟，蔡英文、賴清德領中華民國納稅金，卻不遵守中華民國憲法，置台灣人安全與台海安全於不顧，愧對台灣人託付。
記者翁子竣／台北報導
馬英九今上午出席「2023地緣政治高峰論壇」致詞提到，蔡英文提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬的」的論述，嚴重悖離1947年中華民國憲法的規定。馬更痛批，今年8月賴清德重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的立場，「新兩國論」嚴重危害兩岸關係和平穩定。
賴清德競辦發言人陳世凱回應，賴清德延續總統的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，早已是全民共識，且據民調顯示，台灣民眾不接受九二共識、認同中華民國跟中華人民共和國互不隸屬的民調數據歷年升高。
陳世凱呼籲，馬英九身為前總統，應該更加審慎的發言，而不是領著人民的納稅錢，附和中國所提出的路線，用恐嚇的方式，配合中國的統戰思維。
蕭旭岑則反批，「新兩國論」違反中華民國憲法，把台灣拖往前所未有的險境，是出賣台灣人利益的重大錯誤路線，馬前總統必須要為台灣人把關。他反諷，蔡英文與賴清德領中華民國的納稅金，卻不遵守中華民國憲法，以「新兩國論」執行實質台獨路線，「置台灣人安全與台海安全於不顧，愧對台灣人託付。」
蕭旭岑表示，蔡英文執政以來，舉債創下歷史新高，台灣人平均一個人負債27萬，也是歷史新高。結果讓台灣人債留曾孫還不夠，「新兩國論」還要出賣台灣人利益，不顧台灣人的安危，蔡賴政權對得起台灣人嗎？