豪豹帝回來了? Nissan 預告全新 Frontier「Hardbody」即將登場

越野拉力魂上身 Ford Mustang Mach-E Rally版本長高又變帥

▲ 越野拉力魂上身 Ford Mustang Mach-E Rally版本長高又變帥
▲ 越野拉力魂上身 Ford Mustang Mach-E Rally版本長高又變帥

Carture 車勢文化

剛結束的台東關山拉力賽場上，一輛Porsche 911 Dakar擔任0號車在山林當中帥氣狂奔，而Ford福特也想要一起拉力一下，針對了Mustang Mach-E推出了Rally拉力特別版，其靈感源自於WRC傳統，增高了兩公分讓地形適應力更好，最大馬力預計是480匹，售價預計是6.5萬美金，折合台幣約207.8萬元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Ford Mustang Mach-E Rally車高增加20mm，對於非鋪裝道路的表現更好。
Ford Mustang Mach-E Rally車高增加20mm，對於非鋪裝道路的表現更好。
Ford Mustang Mach-E在台灣亮相沒有多久的時間，原廠現在推出了一輛Rally拉力特仕版，這不只是一輛概念車或者是昂貴的拉力賽車，而是一輛大家都可以買的純電車輛，這輛車最初在7月份的Goodwood速度節上以原型車樣貌出現，現在除去了迷彩樣貌，底盤加高了2公分，此外空力套件也經過重新設計，前保桿看起來更為運動化，而且後方還有著大型尾翼，另外引擎蓋上的賽車線條也延伸到車尾上，整輛車更有運動感，加上19吋的白色輪框加上米其林CrossClimate2四季胎，在非鋪裝道路上將會更有抓地力。

除了車輛變高之外，懸吊也經過了特別調整，並且新增RallySport駕駛模式，懸吊阻尼將會更為硬派，並且在油門反應上也更加線性，也容許車輛有更大的滑動距離，煞車部分則是換上385mm碟盤以及紅色Brembo卡鉗，動力一樣是雙電動馬達，但目前尚未公佈實際數據，只知道應該會有至少480匹的最大馬力以及89.8公斤米的峰值扭力，電池容量部分為91kWh，但續航里程尚未知曉，而價格部分預計在美國將會是6.5萬美金，比現行的GT版本還要貴上5,000美金，預計在2024年初開放訂購，並且於2024上半年開始交車。

不只是車輛加高而已，前方的空力套件也經過更換，現在看起來更有運動感。
不只是車輛加高而已，前方的空力套件也經過更換，現在看起來更有運動感。
後方的超大尾翼讓人想起停產的Focus RS，超帥的模樣應該讓許多車主都想擁有。
後方的超大尾翼讓人想起停產的Focus RS，超帥的模樣應該讓許多車主都想擁有。
新增RallySport駕駛模式，車輛擁有更大的滑動範圍，而油門、懸吊也都會有相對應的調整。
新增RallySport駕駛模式，車輛擁有更大的滑動範圍，而油門、懸吊也都會有相對應的調整。
19吋的白色輪框搭配上米其林的四季胎，在非鋪裝道路的抓地力表現會更優異。
19吋的白色輪框搭配上米其林的四季胎，在非鋪裝道路的抓地力表現會更優異。
前方水箱護罩還新增了兩顆燈，在夜晚的照明能力將會更優異。
前方水箱護罩還新增了兩顆燈，在夜晚的照明能力將會更優異。
內裝維持一樣的鋪陳設計，整體的規格數據還有待原廠揭露。
內裝維持一樣的鋪陳設計，整體的規格數據還有待原廠揭露。
椅面上有著特殊的烙印，證明這輛車是Rally拉力特仕版。
椅面上有著特殊的烙印，證明這輛車是Rally拉力特仕版。
目前原廠預計在2024年開放預購，並且會在2024上半年開始交車。
目前原廠預計在2024年開放預購，並且會在2024上半年開始交車。

全新體驗！S 級的豪華鋪陳　比亞迪 (BYD) 漢 EV 創世版 四驅尊享型 海外試駕

開放 Corolla 車系報名參賽！　2023 Toyota GAZOO Racing 計時挑戰賽將於 10/28、10

仰望U6宣稱創0.195 cd市售車世界最低風阻係數

重返日本市場 日規 Honda Odyssey 正式開始預訂

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞