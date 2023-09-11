▲ 越野拉力魂上身 Ford Mustang Mach-E Rally版本長高又變帥

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Ford Mustang Mach-E在台灣亮相沒有多久的時間，原廠現在推出了一輛Rally拉力特仕版，這不只是一輛概念車或者是昂貴的拉力賽車，而是一輛大家都可以買的純電車輛，這輛車最初在7月份的Goodwood速度節上以原型車樣貌出現，現在除去了迷彩樣貌，底盤加高了2公分，此外空力套件也經過重新設計，前保桿看起來更為運動化，而且後方還有著大型尾翼，另外引擎蓋上的賽車線條也延伸到車尾上，整輛車更有運動感，加上19吋的白色輪框加上米其林CrossClimate2四季胎，在非鋪裝道路上將會更有抓地力。
除了車輛變高之外，懸吊也經過了特別調整，並且新增RallySport駕駛模式，懸吊阻尼將會更為硬派，並且在油門反應上也更加線性，也容許車輛有更大的滑動距離，煞車部分則是換上385mm碟盤以及紅色Brembo卡鉗，動力一樣是雙電動馬達，但目前尚未公佈實際數據，只知道應該會有至少480匹的最大馬力以及89.8公斤米的峰值扭力，電池容量部分為91kWh，但續航里程尚未知曉，而價格部分預計在美國將會是6.5萬美金，比現行的GT版本還要貴上5,000美金，預計在2024年初開放訂購，並且於2024上半年開始交車。