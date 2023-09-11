特企／聯手威德推保健品特色禮盒　曾寶儀：吃到中秋都健康

禮盒於九月初發行，曾寶儀開始發送親朋好友，獲熱烈好評。許多藝人網紅於社群平台分享這份獨特的中秋禮物。
威德品牌代言人曾寶儀表示，這份中秋禮物別具意義。提醒大家關注自己的健康，由內而外愛自己，給自己力量。每個信封都是祝福，包含一天身體需要的健康補充，以及心靈需要的一句加油打氣。14天份，讓大家吃到中秋節都健康。
禮盒為書型盒造型，致敬代言人曾寶儀著作「人生最大的成就，是成為你自己」。14天份保健產品，以信封袋造型設計，信封口處隨機印有曾寶儀的金句，提醒消費者養成愛自己習慣。
信封內為單日份保健品，共計6包。獨立包裝，方便隨身攜帶補充。訴求用威德保健產品好好愛自己，呵護全方位健康。產品包含台灣銷售第一，突破7億包的經典「威德益生菌」、訴求提升保護力「威德益生菌 保護力配方」，以及醫師專家推薦的「威德檸檬酸鈣」。
威德品牌代言人曾寶儀表示，可回收再使用的禮盒設計符合自己的送禮心情。
中秋禮盒常見塑料材質，或因過度包裝造成環境負擔，失去送禮的心意與初衷。「威德好好愛自己禮盒」融合環保意識與實用性，選用全紙材質，減塑愛地球。信封可再利用作為書籤，書型禮盒可再利用作為辦公室及居家收納使用，增加實用性與可塑性。
作為益生菌領導品牌，威德與代言人聯手推出限量特色禮盒，連結現代人注重的身體及心理健康意識，呼籲消費者響應14天養成愛自己的習慣，成就更好的自己，度過身心豐盛的中秋佳節
9/18-10/1數位活動「SELFLOVE 14天愛自己」，天天簽到拿好禮，完成任務送「威德好好愛自己禮盒」或「愛自己信封體驗組」！詳情請見網站。
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